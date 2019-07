El PSOE reclama en Jerez apoyo para los centros comerciales abiertos

El portavoz de Economía del PSOE en el Parlamento andaluz, Francisco Conejo y la alcaldesa Mamen Sánchez han denunciado este viernes en Jerez la eliminación en los Presupuestos andaluces de la línea de ayudas dirigida a los centros comerciales abiertos, así como "la desaparición" también en las cuentas andaluzas de la partida destinada a dar vida al futuro Centro del Motor, uno de los proyectos impulsados por el anterior Ejecutivo socialista dentro de los fondos asignados para el desarrollo de la ITI.

Ambos asuntos han sido recogidos por el Grupo Socialista del Parlamento andaluz en sendas enmiendas al proyecto de Presupuesto que se votará definitivamente el próximo jueves en el Parlamento andaluz. Por eso, señalaron que "las tres derechas tienen la oportunidad aún de rectificar para no perjudicar directamente a los intereses del sector del comercio en la provincia y en general, a las expectativas de generación de empleo y dinamización económica que suponen tanto los centros comerciales abiertos que dejan sin financiación como el proyecto de un Centro del Motor".

Junto a las parlamentarias andaluzas Noelia Ruiz y Araceli Maese mantuvieron una reunión con la presidenta de Acoje, Nela García, donde se abordó la preocupación del sector "ante la delicada situación, de cara a la promoción de los centros comerciales abiertos, en que podrían quedar los colectivos que los impulsan si se quedan sin financiación, ya que apenas cuentan con fondos propios”, asegura el PSOE.

Conejo recordó que "Jerez es una de las 40 ciudades andaluzas con centro comercial abierto, un espacio para ser competitivos con las grandes superficies y el comercio online y que han tenido durante los últimos años ayuda del Gobierno andaluz".

El parlamentario socialista dio a conocer la Proposición no de Ley debatida esta semana en la Cámara en la que se pedía al Consejo de Gobierno que mantuviera el apoyo a las líneas de ayuda y "sin embargo, las tres derechas decidieron votar en contra". Con todo, ha asegurado que "desde el PSOE vamos a seguir peleando para seguir defendiendo los intereses del sector y que esa línea se convoque este año porque decían que venían a apoyar a los autónomos y lo primero que hacen es darle la espalda".

Respecto al Centro del Motor, la alcaldesa ha sido tajante al manifestar que "no vamos a permitir que de aquí al jueves que el Centro del Motor desaparezca del Presupuesto y tienen dos alternativas, o votar la enmienda que propone el Grupo Socialista o yo le digo al presidente de la Junta de Andalucía, al que hace ya casi diez días le remití un escrito diciéndole que quería verme con él principalmente por este asunto, que estamos hasta el miércoles a cualquier hora del día sábado, domingo, dispuestos a firmar el convenio para que transfiera al Ayuntamiento el dinero que hoy sí existe en los Presupuestos porque así lo dejó hecho el Gobierno socialista". Agregó que "esta ciudad no le va a perdonar jamás a la derecha que un proyecto puntero en el que están volcados muchos sectores y puede ser una realidad con mucho futuro, lo quiten de en medio".

Por su parte, Conejo defendió que "se trata de un proyecto estratégico para la economía de Jerez" y recalcó que "es inadmisible que tratándose de un proyecto puntero, fundamental para la economía de Cádiz y para generar empleo en Jerez, hayan decidido eliminar la partida". El parlamentario socialista emplazó al presidente de la Junta "a ponerse del lado de los jerezanos y desechar el sectarismo". "No me gustaría que actuaran por intereses partidistas”, apuntó, recordando que "el PP llegó a anunciar que si gobernaba en Jerez, el Centro sería una realidad. Que no gobiernen el Ayuntamiento no debe significar que la Junta le dé la espalda".