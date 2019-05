Acoje pide a la Junta que no elimine las ayudas a centros comerciales abiertos

La Asociación de Comerciantes del Centro Acoje ha mostrado su preocupación ante una posible paralización de las convocatorias de ayudas de la Junta destinadas a los centros comerciales abiertos. Acoje, que desde 2011 tiene el reconocimiento oficial como Centro Comercial Abierto otorgado por la Junta de Andalucía, se ha sumado a la reclamación que han hecho de forma conjunta los 40 centros comerciales abiertos de Andalucía, con el fin de que se sigan manteniendo unas subvenciones con las que las asociaciones de comerciantes pueden afrontar diversos proyectos.

La presidenta de Acoje, Nela García, señala que esta convocatoria anual de ayudas se retomó después de unos años de paralización, y en el caso de las correspondientes a 2018 están prácticamente resueltas. Las ayudas que se reciben para proyectos presentados suponen un balón de oxígeno para las asociaciones de comerciantes, según admitió García, "ya que sin ellas no podríamos hacer ni el 80% de lo que hacemos en temas de dinamización de calle, imagen corporativa y publicidad". De hecho en la última convocatoria, Acoje recibió para estos fines una cantidad cercana a los 30.000 euros.

Aunque no existe una fecha fija para la convocatoria, la presidenta de Acoje señaló que siempre ha sido una reclamación de las asociaciones que salga en el primer trimestre del año .En este ejercicio, la incertidumbre se ha incrementado por el cambio del Gobierno de la Junta y la prórroga de los Presupuestos.

No obstante, la presidenta de Acoje señaló que esta semana ha tenido la oportunidad de abordar este tema con el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, teniendo en cuenta además que la Consejería de Empleo, de la que dependen las ayudas, recayó en Ciudadanos. "Me transmitió que son conscientes de la importancia de este tejido empresarial en Andalucía, mircroempresas que no sólo crean empleo sino que además dinamizan los espacios históricos de las ciudades. Parece que hay predisposición para convocarlas, pero ahora hay que ver los hechos".

En un escrito de los 40 centros comerciales abiertos de Andalucía afirman que comparten con la Administración Autonómica que puede mejorarse el modelo en el nuevo Plan de Comercio Interior, "pero ello no debe implicar la eliminación de las ayudas para este ejercicio. El comercio urbano y de proximidad no puede permitirse en estos difíciles momentos carecer del apoyo público que permite dinamizar la actividad comercial". Agregan que el futuro de los comercios existentes en estos centros "está en juego".

En su opinión, los centros comerciales abiertos son una fórmula de cooperación entre comerciantes "que ha dado muchos y buenos resultados para mantener, competitivamente hablando, al sector" e insisten en que "los que mejor conocemos el formato por nuestro contacto directo y permanente, consideramos que esa búsqueda de mejora del modelo no puede justificar ni ser causa para que se paralice el apoyo a los centros comerciales abiertos durante este año".

El sector recuerda que este modelo agrupa a más de 10.000 comercios en Andalucía que dan empleo a más de 25.000 personas y que dinamiza la actividad comercial, tanto de zonas ubicadas en capitales de provincia como en poblaciones de mediana y de pequeña dimensión. "Bien merece que se destine de los presupuestos regionales la partida suficiente para que sigan como hasta ahora, trabajando por el comercio local, urbano y de proximidad al que todos dicen querer apoyar".