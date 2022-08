‘Paciente 0’, creatividad de un encierro

Criatura fruto de una situación insólita. Así se fue gestando ‘Paciente 0. Cartografía de resistencias’. Fue el día en que empezó “una guerra en la que todos los códigos de convivencia iban a quedar trastocados”, cuenta Margó Venegas, creadora del proyecto. Fue el 14 de marzo de 2020. Fecha que la gran mayoría de los ciudadanos quiere olvidar, pero de la que sin embargo parten millones de historias que han cambiado nuestras vidas. Una de esas ideas es la propuesta que hoy contamos aquí, en la que Jerez también juega un papel.

A las preguntas existenciales que surgieron entonces, encerrados en la ‘seguridad’ de nuestras casas, un grupo de artistas quiso darles respuestas a través del arte y el juego. “Teníamos por delante un territorio que recorrer, pero ninguna orientación. Necesitábamos mapas que nos facilitaran transitar por ese nuevo mundo. Mapas que tendrían que ser elaborados por artistas utilizando imágenes, palabras, música... cartografiando espacios para la resistencia, mapas de resistencias”, detalla Margó.

De esta forma, la creadora del proyecto lo hizo llegar el 17 de marzo de 2020 a un grupo de artistas de diferentes puntos del país. 10 pacientes: Alicia Vela (Zaragoza), Cherra Ortega (Madrid), Claudia Sicilia (Zaragoza), Helena Santolaya (Zaragoza), Inmaculada Parra (Jerez), Margó Venegas (Madrid), Paco Rallo (Zaragoza), Paco Simón (Barcelona), Pilar Catalán (Zaragoza) y Sarah Shackleton (Nueva Zelanda). De cada paciente surgía una primera intervención artística, que el resto iba completando con sus propias creaciones en una cuadrícula. Un orden sucesivo de contagios de tal manera que cada artista-paciente tenía que posicionar su trabajo en el mapa ‘tocando’ algunos de los ya situados en él para contagiarse de cualquier característica del mismo, ya sea el color, el tema, etc. Los trabajos se acompañan de un texto breve y cada artista aporta un microrrelato sobre el resultado final. Cada mapa final es además reinterpretado por cada paciente a modo de ‘recaída’. Se creó un mapa por cada prórroga del estado de alarma del Gobierno y las diferentes fases posteriores de la desescalada.

Un total de nueve mapas, acompañados además por la música de la joven arpista Sara Millán, que se puede escuchar a través de un código QR, y que fue creada a través de códigos musicales. El 21 de junio de 2020, con el fin del estado de alarma, se dio por concluido el proyecto. “Fueron más de tres meses de vuelos interestelares, utilizando el dibujo, la pintura, la palabra y la música, que convirtieron el confinamiento en una experiencia creativa y amistosa irrepetible”, asegura Margó.

La artista jerezana Inma Parra forma parte de esta iniciativa, que se pudo llevar a papel en un libro financiado a través de micromecenazgos. “Aunque sólo lo hemos presentado en Zaragoza, la idea es difundirlo. El resultado fue tan interesante, y aunque hay artistas de varias generaciones, la mayoría queríamos verlo plasmado en papel. Hicimos un crowdfunding para poder editarlo ya que es una obra costosa, con numerosas láminas en color. Cumplimos el objetivo de la edición, pero el otro objetivo ahora es difundirlo, dar visibilidad a este proyecto, surgido de un encierro en el que la gente fue creativa en torno a este periodo extraño de confinamiento. Ahora perece que no ha pasado nada, pero fue todo muy raro. Todo lo hicimos en la distancia y con una enorme profesionalidad, si no, no hubiera salido adelante”. Inma ya se ha encargado de difundirlo en su tierra, “y ha habido muchos interesados en conocer más de 'Paciente 0’”. Parra, como artista, recuerda que durante el confinamiento, “sucedió algo curioso: cómo, como artista, se puede crear un discurso, llenar tu obra con lo que estaba pasando”.

El libro se cierra con un apéndice del artista visual Paco Rallo, un glosario particular, inventado, con términos que se utilizaron durante todo aquel periodo de encierro.

Un trabajo, 'Paciente 0', que deja bien claro, una vez más, “que la cultura -añade Inma- está en lo que está pasando, no se sale de la realidad que vivimos”.