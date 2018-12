Padillo, Alcocer, Barra, Larraondo…

Alfa: Felicito efusivamente a mi proactivo amigo Antonio Padillo Piñero. Ha sido nombrado Académico Correspondiente de la Academia de Criminalística y Criminología Andaluza. Congratulations, Antonio. ¡A tal señor, tal honor!

Beta: “Creo en la evolución de la capacidad cognitiva del ser humano”. Lo escucha un servidor en variopinta tertulia televisiva de Antena 3. La frase es pronunciada, en un arrebato, por el expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla. ¡Hip, hip: hurra! Recuerdo entonces la afirmación nada heavy metal de Máximo Gorki: “El hombre nace para que un día nazca un hombre mejor”. O bien otra reflexión -con aspiración a máxima- que hace un par de días cursé a cierto colega de costumbres bienhadadas: “No sólo lo congénito, sino lo adquirido también forma parte del hombre”. Es sentencia -de acierto al quince- colegida e incluso colegiada por Goethe.

Gamma: El destacado cofrade de la Hermandad de la Coronación Pedro Larraondo me envía el recorte de la columna periodística de Manuel Vicent titulada ‘Líderes’. En síntesis proclama que “en realidad existen dos Españas, no la derechas o la de izquierdas, sino la de los políticos nefastos y líderes de opinión bocazas que gritan, crispan, se insultan y chapotean en el estercolero y la de los ciudadanos con talento que cumplen con su deber, trabajan y callan”. La conclusión viene a cuento porque por organismos internacionales -de toda solvencia y credibilidad y rigor- España ha sido declarada el mejor país del mundo para nacer -e inclusive para renacer y para reinventarse-, el más sociable para vivir y -¡no observemos in albis!- el más seguro para viajar solos sin atisbo de peligrosidad a lo largo y ancho de todo el territorio patrio. Le comento a Pedro que Vicent siempre fue un agudo visionario antes y ahora: contertulio -otrora- de Miguel Delibes y Francisco Umbral. Y amigo íntimo de Carlos Luis Álvarez ‘Cándido’. Si “con quien te vi, te comparé”, sobran las explicaciones.

Delta: El 6 de diciembre se está configurando como una jornada crucial para la promoción de las vísperas de Navidad en todos los órdenes. Y en todas las localidades de la provincia. La Navidad según Jerez es una manifestación exportable como patrimonio inmaterial que además se contrata como operación sociocultural. Responde a una demanda muy solicitada. ¿Somos conscientes los jerezanos del valor al alza que acariciamos entre manos?

Epsilon: El pasado miércoles 5 Paco Barra cumple setenta y tantos años. Seguirá sumando Madrugadas Santas hasta experimentarlas con naturaleza de octogenario y nonagenario. ¡Apuesto doble contra sencillo que así será! Ya lo auguró Séneca: “Todas las cosas nos son ajenas: sólo el tiempo es nuestro”. Zeta: Ayer domingo falleció Gloria Martínez, madre del cofrade y vestidor de Dolorosas Jesús Tamayo Martínez. Por expreso deseo de la familia las exequias tendrán lugar hoy lunes, festividad de Loreto, a las 11.30 horas, en la iglesia de San Pedro. Asimismo este fin de semana ha fallecido el padre de los amigos Isidoro y Fernando García Carrasco. Ánimo y fortaleza para quienes ahora conjugan la lucha de contrarios -o la complementación- de la tristeza y la esperanza. Recordemos la aseveración de San Francisco de Sales: “Terrible es la muerte, pero… ¡cuán apetecible es también la vida del otro mundo, a la que Dios nos llama!”.

Eta: Asisto al Pregón de la Navidad organizado y convocado por la gente entrañable de la Asociación de Belenistas de Jerez. Lo pronuncia un belenista de pro y un amigo leal: Manuel Alcocer Caridad. ¡Qué pregón más íntimo, más reivindicativo, más evangélico y más reflexivo el que protagoniza Manolo! Saludo a María José García-Pelayo, Genaro Benítez, Vicente Prieto Bononato, Paco Camas, Manolo Doña, Santiago Galván, Jaime Espinar, Ramón García, Manuel Salado, Félix Sollero, Pedro Serrano… ¡Qué remanso de paz inyecta la oratoria de Alcocer! Y las letrillas del coro Virgen de Belén… Desde entonces vengo tatareando aquello de “tengo un nacimiento en casa con mucho sabor gitano”.