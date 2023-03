Padres y madres del CEIP Guadalete de El Torno piden una solución a los problemas del colegio

La comunidad educativa de El Torno retomará este miércoles próximo sus movilizaciones ante la “inactividad total de la delegación provincial de Educación”.

La primera de las acciones previstas es la concentración este próximo miércoles, día 29 de marzo, a las 9 de la mañana, con globos negros, en la entrada del centro escolar, “negro como el presente de nuestro centro educativo y que parece no importar” han explicado.

Esta no va a ser la única acción que pretende realizar la comunidad educativa, que ya está solicitando concentrarse la próxima semana ante la Delegación Provincial en Cádiz y tras la Semana Santa ante el Parlamento Andaluz.

“Si algo hemos demostrado hasta el momento”, han indicado desde la comunidad educativa, “es paciencia y buena predisposición, pero ya no nos pueden seguir pidiendo que esperemos, cuando de manera reiterada no se cumplen los compromisos con nuestros niños y niñas”.

Desde la comunidad recuerdan que las obras del CEIP Guadalete, que sufre daños estructurales y un evidente y visible deterioro en su fachada, tenían que haberse realizado, pues estaban presupuestadas, el año pasado, ya que su arreglo se presupuestó por parte de la APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación y en 2023 no se ha hecho nada.

Por este motivo, y a poco más de dos meses de que concluya un curso más sin que se haya tomado ninguna medida, desde la comunidad educativa de El Torno han decidido avanzar en las movilizaciones y ya no abandonarlas hasta que veamos como las obras están en marcha. “Hemos sido tremendamente pacientes, pero creemos que no se está atendiendo a la seguridad de nuestros niños y niñas adecuadamente y ya no vamos a esperar más”.

Así, tras la concentración de este próximo miércoles, en la que también está previsto hacer un recordatorio histórico del problema del colegio llegará la concentración en Cádiz, después en Sevilla y, al final, ”iremos donde haga falta, con el objetivo de que el próximo curso no tengamos que ver nuestro centro como en el actual”.