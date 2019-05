“Palestina - Afganistán” de Emilio Morenatti

En la obra de Morenatti, los enfrentamientos bélicos permanecen latentes, son una especie de decorados donde se desenvuelve una historia social vivida por unos frágiles y casi siempre inocentes protagonistas: los humildes habitantes de aquellos territorios en guerra. Tan descarnada situación no impide a la gente continuar con su cotidiana existencia dentro del drama. Los niños, allí, siguen siendo niños que, también desgraciadamente, viven lo que nunca deberían vivir los niños. Las mujeres realizan sus actividades habituales, en Afganistan, sometidas bajo ese yugo infame del burka. Los hombres son más protagonistas activos de esa dolorosa realidad, sus rostros denuncian el horror, el miedo y la imposibilidad de actuación. La fotografía se desnuda de todo artificio y sólo muestra la realidad de lo que la mirada comprometida del artista observa tras el visor. Por eso en la exposición nos encontramos escenas cotidianas de una vida vivida al límite; pero, al fin y al cabo, vivida con los rigores que plantea situaciones tan extremas. La gente convive en medio de un caos que huele a muerte; los tanques abandonados forman parte del paisaje y hasta sirven de improvisados columpios para los juegos de los niños; las mujeres palestinas se manifiestan en Gaza portando las fotos de los presos políticos; los funerales, con sus gritos angustiados, se suceden casi cotidianamente; los pequeños enfermos permanecen en medio de carreteras sin que nadie los socorra; la Media Luna Roja - algo parecido a nuestra Cruz Roja - tarda en llegar para curar a un pequeño cerca de Kabul, la capital de Afganistán, que enseña la crueldad del muñón de su pierna; un grupo de niñas afganas miran atónitas el drama que se descubre ante ellas. Son jovencitas que muestran, ya, miradas adultas preñadas de miedo y desesperación.

No va a ser una sola obra artística la que ocupe este espacio; el máximo interés que ofrece la obra de Emilio Morenatti, su altísima significación y la actualidad de lo que representa bien merece un comentario conjunto de todo el contenido de la exposición.

El autor

EMILIO MORENATTI es un reconocido fotógrafo de prensa nacido en Jerez y uno de los más significativos reporteros gráficos de nuestro país. Ha cubierto conflictos armados por todos el mundo. Sus reportajes sobre Palestina, especialmente los duros acontecimientos en Jerusalén y en Gaza, con sus eternas y nunca cerradas heridas de pueblos vecinos, son vivas escenas en la alma de todos. También la sempiterna guerra de Afganistán, con su drama social de un pueblo casi destruido, ha servido de especialísimo tema informativo para la fotografía de este jerezano que ha recibido los principales Premios de Fotoperiosismo de todo el mundo: el Premio Andalucía de Periodismo, el The Fuji European Press Awards; en cuatro ocasiones ha sido galardonado con The National Headliner Awards; ha sido nombrado fotógrafo del año varias veces en América y ganador absoluto del Editor and Publisher's Photos. También ha sido primer premio de Fotopress y finalista del Premio Pulitzer por su trabajo durante la guerra de Afganistán.