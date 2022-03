Palos Blancos pide pistas de petanca en el parque Atocha

La junta directiva de la Asociación de Vecinos Palos Blancos ha tramitado al delegado de Infraestructuras la petición de socios de la tercera edad de la habilitación en el parque Atocha de un espacio para la instalación de pistas para el juego de petanca.

Desde la Asociación entienden que "los beneficios de la petanca en personas mayores son importantes. Tanto a nivel motor, ya que ayuda a mantener a los ancianos activos. Como a nivel emocional. Porque la petanca es un juego y un deporte, muy divertido y beneficioso para los mayores. Además, como es un juego que no requiere de mucho espacio, siendo el parque publico de Palos Blancos el sitio mas indicado.Este juego no requiere grandes esfuerzos físicos, y sus reglas son sencillas, por lo que es muy apropiado para los mayores. Sin embargo, es un juego de estrategia y requiere concentración. Las partidas no tienen un tiempo limitado, por lo que, aunque haya que estar de pie, se puede ir descansado. Deseamos que se le de este contenido lúdico a este parque Atocha, un parque con encanto".

La Asociación también ha solicitado "que se reponga la placa que estaba en la base del monumento al 11-M en este parque y que ha quedado en el olvido", recordando que "se retiró a los dos años de su inauguración pues era de huecograbado en hierro, se oxidó y era un peligro para la chavalería que tanto visita este parque". Se solicita "que se reponga pero en otro material como pueda ser un mosaico o un grabado en mármol al igual que en otros monolitos se ha actuado, caso Hermanas de la Quintana o en el parque Andaluz-Antonio Sanz Zamorano.