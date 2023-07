Papelería Consistorio, 68 años abriendo al público

Papelería Consistorio abrió sus puertas el 24 de mayo de 1955. En un pequeño local en la calle que le da nombre a la papelería, la familia de Antonio Rodríguez inició un negocio que hoy día se sigue adaptando a las necesidades de los jerezanos.

129 pesetas ganó Pablo Rodríguez, el padre de Antonio, el primer día de Papelería Consistorio. En una estantería del comercio se expone con cariño el primer libro de cuentas, en el que está detallado con letra de caligrafía las ventas y los gastos de cada jornada. Antonio Rodríguez también guarda una de las primeras cajas registradoras que tuvo el negocio familiar y una antíquisima guillotina de hierro para cortar papel.

"Comenzó en la calle Consistorio, después nos fuimos a la plaza de la Yerba y desde hace tres meses estamos en la calle Medina. ¿El éxito de seguir? No sé, constancia, atender bien al público y tener un buen surtido de productos", declara Antonio.

El empresario recuerda cómo celebró su Primera Comunión en el local de la plaza de la Yerba cuando aún no habían hecho el traslado de la primera oficina. "Aquellos tiempos eran diferentes al de ahora. La clientela eran amigos, los niños venían y dejaban apuntados a sus padres las cosas, no había la guerra de precio que hay ahora... Aquí en la calle Medina creo que nos irá bien, nos ven muchas personas. Seguimos apostando por el centro porque es nuestro sitio. No es fácil seguir aquí, porque un negocio hoy en día, cualquiera, tiene un mérito increíble, pero nosotros trabajaremos para estar otros 60 años más", subraya el empresario.