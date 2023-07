Por qué tienen tanto éxito las visitas al palacio Riquelme en Jerez

Las visitas al palacio Riquelme se agotan más rápido que las entradas de un concierto de Raphael. En cuanto el Ayuntamiento anuncia una nueva ruta guiada por este monumento del barrio de San Mateo el aforo se llena en cuestión de horas.

La curiosidad que genera este espacio: qué habrá tras la gran puerta que mira a la plaza del Mercado, y el misterio que entraña su interior llevan a muchos ciudadanos, en su mayoría jerezanos, a querer conocerlo mejor.

De esta forma, el ciclo 'Conoce tu patrimonio' regresa este sábado, 8 de julio, con una nueva visita al palacio de la mano del historiador Manuel Romero Bejarano. El punto de encuentro será el Palacio Riquelme a las 09:00 - 10:00 y 11:00 horas. Con aforo limitado, la reserva previa será en el teléfono 956149560.

"Un espacio que lleva tanto tiempo abandonado pues le genera un halo de misterio. Más del 90% de los asistentes son jerezanos y el sentido de la visita está orientado a ellos, a explicar un problema del patrimonio de su ciudad. Hay interés por esta situación, hay movimiento. De hecho, se ha creado una asociación en defensa del patrimonio".

Lo primero que llama la atención a los visitantes es qué hay detrás del portón que da paso a Riquelme. "Les impresiona que, tras abrir la puerta, el palacio esté vacío porque realmente es un edificio raro. La ruina ha eliminado una parte de la construcción que había allí, pero también es verdad que una parte grande estuvo vacía siempre por los condicionantes históricos ya que fue un proyecto que nunca llega a terminarse, sino que se concentra el gasto en la fachada y el resto se descuida un poco".

Sin embargo, a medida que va avanzando la visita y se van explicando cosas, "la gente se va haciendo una idea de cómo funcionaba es casa. Es verdad que la ruina nunca es deseable, pero también es verdad que un edificio en el estado en que se encuentra Riquelme permite explicar cosas que otro que esté bien no permite, como pueden ser las técnicas constructivas que se ven muy bien aquí", explica Manolo.

"La visita a Riquelme -añade- es más un análisis del estado del patrimonio de la ciudad en conjunto centrada en este edificio, que ver una obra de arte. Sería el equivalente a una conferencia con el apoyo del edificio". Porque el historiador no se limita a explicar Riquelme, sino una problemática de ciudad. "Y una cosa que me gusta de la visita es que la gente hable y que me digan cómo hemos llegado a esto y qué se puede hacer con Riquelme. "Entonces, el público opina y me parece muy bien porque si el patrimonio histórico es de la sociedad, la sociedad tiene que opinar. Y entre los usos más interesantes que se han propuesto ha sido la creación de un jardín, algo que supondría muy poca inversión. También estaría muy bien un auditorio de invierno y de verano, otra cosa es que la ciudad lo necesite".

La siguiente visita a Riquelme está pendiente de que el nuevo gobierno municipal dé su aprobación para que continúen, a lo que Manuel Romero espera que sí, "estaría bien que siguieran".

'Jerez de noche'

Dentro del ciclo 'Conoce tu patrimonio', 15 de julio se desarrollará 'Jerez de noche', también con Manuel Romero Bejarano, que estará acompañado por Milagros Abad Ruiz. Punto de encuentro: Plaza del Mercado. Horas: 22:00 y 24:00 horas. Citas para las que no es necesario reservar.

Una ruta que se iniciará en San Mateo, Rincón Malillo, San Juan de los Caballeros, Siete Revueltas, puerta del convento de Santa Rita y concluirá en plaza Belén. "La visita se centra en explicar cómo era la ciudad cuando no había iluminación y contar determinadas actividades que eran más propias de la noche como la Semana Santa, la prostitución... Es de las visitas, dentro de este programa de 'Conoce tu patrimonio', que tiene mayor aceptación".