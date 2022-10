La cineasta jerezana Paula Romero participa en el Festival de Cine Europeo de Sevilla con ‘Mothertruckers’

La cineasta jerezana Paula Romero participará próximamente en la 19º edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebra del 4 al 12 de noviembre, con su premiado corto documental 'Mothertruckers' que habla sobre la situación de la mujer camionera en plena crisis de servicios en la Inglaterra del Brexit.

La joven periodista y realizadora audiovisual estará presente en esta importante cita del cine europeo después de un importante periplo que le ha llevado a participar con este documental en una quincena de festivales. En estos ha logrado importantes galardones como en el Reel Social Film Fest, donde obtuvo el premio al mejor corto documental, en el Tonnau Short Film Fest, en el que se hizo con el premio a lo mejor del festival, o en el SWAN Perth International Women in Film Festival australiano donde ha ganado recientemente el premio al Mejor Corto Documental Internacional, y gracias al cual ha podido exhibir su película en Australia Reino Unido, Italia, Polonia, Uruguay o México, además de en certámenes de toda España.

'Mothertruckers' es un cortometraje documental que su realizadora pudo rodar gracias a una exitosa campaña de micromecenazgo en Verkami, y que plantea una mirada diferente a la historia poco representada de las mujeres camioneras. Ambientada después del Brexit y durante la crisis del transporte y del combustible en el Reino Unido, aborda el conflicto de ser mujer en una profesión dominada por hombres. A su vez, explora la idea romántica de encontrar la libertad en la carretera en contraste con el duro estilo de vida y poco convencional.

En 'Mothertruckers', que toma su nombre de un grupo de camioneras del Reino Unido, su protagonista, Lisa Melbourne, a veces a través de la animación y la voz en off, transporta al público a su mundo creativo. Utiliza la cabina del camión como vehículo para combinar el realismo documental con la ficción y ofrece una visión original y poco representada en pantalla sobre el día a día de las mujeres conductoras de camiones, que en Reino Unido suponen un colectivo de 2.000 personas de los más de 300.000 camioneros del país.

Esta cinta es el quinto documental que dirige la periodista Paula Romero tras 'El Ángel de Itinsana' (codirigido, Colombia, 2012), 'Nunca fuimos Superwoman' (España, 2016), 'Where are our Nipples?' (España, 2018), y 'Confinement Stories' (codirigido, Reino Unido, 2020). Para contar la historia de Lisa, inspirada en la novela inédita de su protagonista (‘The Book Of March’), la realizadora se ha rodeado de un equipo enteramente español, contando con la productora sevillana LaFilmahora, así como Jacobo Lagüela como productor y director de fotografía, Carlos F. Blanco como editor, Chencho Jiménez como animador, Juan Cerrudo como colorista y Gerardo Pastor como sonidista.

Paula Romero es una periodista y realizadora audiovisual jerezana/andaluza/gaditana, a medio camino entre Bristol (Inglaterra) y Sevilla (España), formada en las Universidades de esas dos ciudades, y con más de siete años de experiencia en la creación de contenido audiovisual y piezas documentales para proyectos personales, clientes o producciones en Reino Unido, España y Latino América.

Socia de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA), Romero también ha trabajado como operadora de cámara en los largometrajes documentales independientes 'Digging Deeper' (UK, 2021) y 'Protest' (UK, 2022) y tiene un amplio recorrido como periodista para medios locales e internacionales. Actualmente, trabaja en la industria televisiva para producciones como BBC y Discovery Channel y realiza talleres audiovisuales con perspectiva de género en diferentes espacios divulgativos.