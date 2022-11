Paula Romero: una periodista jerezana curtida en el extranjero

La historia de una madre camionera la ha devuelto a su Jerez natal, a Andalucía, a la tierra que ahora reconoce su esfuerzo, su trabajo, su talento, su perspectiva. La película ha participado en una quincena de festivales internacionales en Australia, Reino Unido, Italia, Polonia o México, obteniendo galardones a Mejor Corto Documental en varios de ellos. El 'tour' de presentación y distribución de 'Mothertruckers' es un regalazo cuyo valor solo ella, la Paula periodista, cineasta, migrante y superviviente, conoce.

Con sólo 20 años Paula Romero (Jerez, 1991) se marchó a Colombia entre 2011 y 2012. Allí vivió su primera experiencia como periodista trabajando en un medio de comunicación sin haber finalizado los estudios. "En el mismo medio donde comenzó Gabriel García Márquez en el 'Heraldo de Barranquilla'", puntualiza. En este país latinoamericano realizó su primer documental, puramente observacional y gráfico. Posó su lente sobre una comunidad indígena en La Guajira, ubicada en el norte de Colombia. “Sentí que allí crecí muchísimo profesionalmente”.

Cuando retornó, finalizó la carrera de Periodismo en la Universidad de Sevilla y se topó con una realidad completamente distinta a la colombiana: prácticas no tan útiles como esperaba. “Estuve un par de años sobreviviendo, escribiendo para diferentes medios, algunos internacionales. Pero la situación se complicaba". Lejos de dar un paso atrás, se sumergió en la investigación, “dándome chocazos”. Sacó adelante el ‘No somos Súperwoman’, de carácter divulgativo, cargado de entrevistas. Era una exposición fotográfica que promocionó durante un año, sobre todo, a nivel asociativo. “Mostrar desnudas a mujeres normales rondando los 60 años era muy potente entonces a las puertas de 2018, cuando el movimiento feminista eclosionó y se puso en la agenda mediática”. Después de ese año “tan bonito” y de ser premiada por ese proyecto, se marchó.

Billete con destino a Inglaterra. "No me fui porque quisiera irme, sino porque estaba en paro y no veía salida. Como muchos otras personas de mi generación nos tuvimos que ir por la crisis". Trabajó en el sector servicios y de cuidados, "he aprendido hasta lengua de signos". Simultáneamente siguió vinculada a lo audiovisual y colaborando con diferentes asociaciones, organizaciones y al activismo.

En 2020 realizó el máster online mientras hacía noches cuidando a una niña con una fuerte discapacidad. Inició entonces el documental de 'Mothertrucker'. “Ha sido un proceso arduo de mucho aprendizaje. Llegar aquí y ganar el premio en el Festival de Sevilla ha sido un reconocimiento muy tocho y un proceso de sanación porque me fui enfadada con España, con Andalucía y con Jerez. Sentía que me estaban echando de mi tierra. Tenía muchas cosas que quería contar, pero la sensación de asfixia era tal que me fui enfadada. Ha sido un proceso de pérdida para reencontrarme. Volver con ‘Mothertrucker’ ha sido un reencuentro con mi casa y mi ciudad, con la gente", confiesa la cineasta.

Tras su periplo por Inglaterra siente que "ha vivido muchas vidas". Durante casi seis años en el cual ha realizado un recorrido muy duro que en cierto modo agradece. "Haber pasado por un proceso migratorio te da un bagaje, unas tablas y una forma de mirar muy distintas".

Romero está comprometida con la igualdad y lo refleja en sus producciones. Se "agarró" al feminismo cuando llegó de Colombia. Desde entonces, dice que no que concibe "analizar la sociedad sin las gafas violetas puestas. La presencia de la mujer, el feminismo siempre ha existido, pero se le ha marginado, también podemos incluir, el racismo, la clase social... Tiene que estar presente en los trabajos que se entregan a una audiencia que tiene que reflexionar con lo que tú le das".

En este sentido, agradece la creación de organizaciones como la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AMMA), constituida para poner el género en el centro, impulsar los recursos a producciones de mujeres y a las actrices, en definitiva más referencias de mujeres en el mundo del cine. "Mucha gente habla de la cuota, pero eso no sirve si se hace un proyecto con una visión, una mirada completamente masculina. En los últimos años el cine se ha llenado de directoras con una sensibilidad para abordar la realidad en la que todas nos sentimos mucho más identificadas. Vemos personajes femeninos complejos, que se salen de los cánones que hasta ahora teníamos de la mujer que era la virginal o la femme fatale. Las nuevas generaciones tienen nuevos referentes. Si una niña ve 'Mothertrucker' podrá pensar que puede ser camionera. Hace 15 años no nos lo hubiéramos imaginado porque eso era una profesión de hombres o lesbianas. Creo que ayuda a desmitificar y reflexionar, y a crear realidades más sanas".

El hecho de vivir allí le ha otorgado independencia, la autonomía de poder tener una casa y pagar las facturas, ha aprendido a hablar inglés. "Es el sueño americano de los españoles". Te vas fuera y vas a conseguir algo. Un sentimiento propio de personas que se marcharon y vuelven, en ocasiones es el de me fui y he fracasado. "A veces se nos olvida que la migración es un proceso de ida y también de vuelta. Inglaterra me ha aportado muchísima humildad, empatía, no mirar a nadie por encima del hombro; volver a casa y poner en valor cosas que cuando estás aquí se te olvidan, por ejemplo, apreciar nuestra cultura, la familia. Se te va la arrogancia que a veces se nos mete en la cabeza".

La idea es volver, como autónoma puede desplazarse según el lugar donde trabaje, en la actualidad con la industria británica en la BBC y con Discovery Channel. "Esto es lo que nos permite comer y nos aporta el sustento económico, luego están los proyectos personales. Seguiré con ellos, aunque no al nivel que me gustaría porque no puedo depender solo de ellos. Mi idea es estar a camino entre ambos países".

'Mothertruckers' es el quinto documental que dirige tras 'El Ángel de Itinsana' (codirigido, Colombia, 2012), 'Nunca fuimos Superwoman' (España, 2016), 'Where are our Nipples?' (España, 2018), y 'Confinement Stories' (codirigido, Reino Unido, 2020), un documental autofinanciado, sin apoyo privad ni institucional, con un equipo íntegramente español, salvo la protagonista, Lisa. "Por eso significaba tanto volver y recibir este reconocimiento. Siento que este premio me dice: vuelve, te queremos”.