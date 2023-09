Pedro Fernández ve la agresión de Jerez como un "hecho aislado" y apunta a la "estrecha colaboración con Junta"

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado como un "hecho aislado" la agresión con arma blanca que un menor cometió, este jueves en el Instituto de Educación Secundaria Elena García Armada en Jerez contra tres profesores y dos alumnos, y a su vez ha destacado que el Gobierno de España mantiene en todo momento una "estrecha colaboración y coordinación" con la Junta de Andalucía.

Así lo ha manifestado el delegado a los medios tras la reunión celebrada en Sevilla de la Comisión Regional del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, donde además ha señalado que "lamentablemente, la seguridad 100% es muy difícil que exista", y en este sentido ha valorado que el número de peticiones para estar en el plan director por parte de los centros ha ido aumentando, "lo que significa que están comprobando que son efectivas esas formaciones y esas actividades que se desempeñan a través del mismo", ha apuntado.

No obstante, Fernández ha dejado claro que la casuística de cada caso concreto "hay que analizarla y estudiarla pormenorizadamente", haciendo referencia al caso de Jerez. "Nos corresponde también, una vez que se haya llevado a cabo la instrucción y que se haya clarificado exactamente la razón por la que se produjo este desgraciado incidente, aplicar y buscar la mejor fórmula para evitar este tipo de hechos", ha subrayado.

De igual forma, el delegado del Gobierno en Andalucía ha recordado que "estamos hablando de un espacio físico que no es competencia del Gobierno de España, sino de la Junta de Andalucía", la cual "ha activado y articulado una serie de protocolos, siendo esta la que tiene que analizar y evaluar de forma permanente, mientras que a nosotros nos corresponde, en la medida de lo posible, buscar la prevención, la formación e información a través de este plan", ha argumentado.

A la pregunta de los periodistas sobre si el menor tenía algún antecedente o enfermedad, Pedro Fernández ha respondido que lo desconoce y seguidamente ha explicado que este viernes se ha puesto al menor a disposición de la Fiscalía de Menores y, por lo tanto, "esta será la que lleve a cabo toda la instrucción, así como la parte forense pericial que tenga que ver con cualquier tipo de situación personal o de salud mental, todo ello va a depender de lo que estime el fiscal y de las declaraciones que pueda haber, tanto del detenido como del entorno y, concretamente, del hecho que aconteció en las aulas, como también de cualquier precedente que pudiera o no existir, que yo en este momento desconozco", ha señalado.

Por otra parte, el delegado ha informado que el instituto había sido partícipe del plan director, en concreto, "había solicitado temas de ciberdelincuencia y digitalización a través de medios digitales, creo recordar de memoria ahora mismo, pero sí, había llevado a cabo algunas actividades informativas en el centro".

Para finalizar, los periodistas le han comunicado al delegado que, según la investigación, algunos compañeros han afirmado que este chico había sufrido un problema con otro compañero el día anterior, y Fernández ha insistido en que ahora mismo existen "muchos aspectos que desconocemos" y que "serán objeto de investigación en las diligencias que lleva a cabo el fiscal, dando instrucciones a la Policía Nacional".

"Será la Fiscalía la que determine si finalmente hay una circunstancia personal que pueda tener incidencia en cuanto a la responsabilidad o no, si hay una eximente, si hay un atenuante, si hay un agravante, es que no es el momento ahora, porque además no estaríamos en las condiciones, estamos en el inicio de la instrucción y, por tanto, no tenemos datos ningunos para poder sacar conclusiones", ha zanjado el delegado del Gobierno en Andalucía.