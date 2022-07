Pedro Pacheco, a Griñán: “Por esa puerta se entra y también se sale”

Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez que cumplió pena de cárcel por el ‘caso asesores’ y que sigue esperando el indulto que deje sin efecto la inhabilitación para ejercer cargo público para poder volver a la vida política a sus 73 años, se ofrece para ayudar y asesorar a José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta de Andalucía, a superar “el shock” de una hipotética y futura entrada en prisión.

Y ¿Qué hay de lo mío?, parece querer decir Pacheco, que sigue al tanto y de cerca la vida política de Jerez, la provincia de Cádiz y Andalucía, cuando se le cuestiona por la posibilidad de que Griñán solicite el indulto después de que el Tribunal Supremo haya ratificado una condena de seis años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas que le fue impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso de los ERE.

“Mi actitud es que este señor debería mostrar más entereza. De esto se sale. Al margen de que se tramite o no el indulto, lo que no puede aparecer es esa actitud de un antiguo dirigente llorosa o que paree que está intentando apelar a una sensiblería que no está. Yo he dicho que de eso, el día que se entra, sufre un shock. Pero si estás convencido, sales. Y yo, si quiere, le doy experiencia, le puedo transmitir lo que yo pasé. Hoy por hoy, sin tener en cuenta de que pidan un indulto, que pidan equis, equis, equis... Yo me ofrezco a ayudarle para que soporte bien el shock”, explica Pacheco.

En Jerez, los incondicionales de Pedro ya han advertido que estarán muy pendientes de la situación y denuncian los agravios comparativos, como ya sucedió con los indultos del procés. “La gente me pregunta que por qué yo cinco años y medio con dos asesores y aquí tan poco. Yo no voy a entrar en la proporcionalidad, porque entonces no saldríamos del lío. Yo creo que este señor, que es el que más se ha mostrado dubitativo de actitud, no sé, una actitud que yo creo que le desmerece, un dirigente tiene que ser entero hasta el final aunque se derrumbe interiormente. Esa es mi actitud”.

Lo que tiene claro Pacheco y el mensaje que lanza a José Antonio Griñán y a los demás condenados a prisión es que “al margen de que prospere o no el indulto, por esa puerta se entra y también se sale. Si estás convencido, se sale”.

Explica el político jerezano que, hablando siempre al margen del indulto, “hoy por hoy tú aplicas el derecho penitenciario y hay dos meses para hacer un observación, una especia de análisis. Y hay quien sale a partir de esos dos meses en tercer grado o libertad condicional. Y en todo caso está otro escalón, la cuarta parte de la condena. Que se sale también en libertad condicional”.

¿Y el indulto? La petición del político jerezano está desde junio del pasado año sobre la mesa del Ministerio de Justicia, que es el que debe analizar la petición y decidir si procede elevarla al Consejo de Ministros, que es quien decide finalmente su concesión. Ahora se habla del que podría solicitar Griñán, aunque llevaría tiempo -la sentencia no se conocerá hasta septiembre- y Pacheco sigue aguardando acontecimientos: “El mío lleva un año y un mes esperando. A ver si se acuerdan del mío, si no no tendría explicación. De todos modos, la petición de estos señores consume varios meses. Se come este año, a ver si le dan un empujón al mío...”.