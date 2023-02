Rojas Marcos, Barroso y otros apoyos a Pedro Pacheco

Minutos antes de las doce del mediodía de este sábado, Pedro Pacheco se dirigía hacia la Alameda del Banco rodeado de una marea humana. La gente le paraba para hacerse fotos con él, le gritaban '¡alcalde!' y los abrazos con conocidos empezaron a dibujar un acto en defensa de su indulto muy dulce para el ex alcalde andalucista.

La Plataforma Pro Indulto a Pedro Pacheco, iniciativa civil de la que forman parte unos 20 colectivos sociales, había hecho días atrás un llamamiento a la ciudadanía para arropar a Pacheco en este primer gran acto. Hay quien lamentó que la plaza no estuviera a "rebosar" de jerezanos, pero Raúl Ramírez añadió "pero aquí estamos los buenos".

Alejandro Rojas-Marcos estuvo de nuevo apoyando la petición de indulto para el jerezano. "La justicia no es una ley. La justicia no es una sentencia. Ni mil leyes, ni miles de sentencias. La justicia no es una decisión política de un órgano de gobierno político. La justicia es un valor moral y hay sentencias justas e injustas, y la injusticia llega muchas veces de la mano de la legalidad, y de la mano de la discriminación. Y aquí ha habido discriminación", remarcó el ex alcalde de Sevilla.

"No levantaré la voz porque a los catalanes los traten bien, allá el Gobierno cómo administre la justicia. Pero me enerva que aquí con Pedro no se use el mismo criterio. El problema es que en Cataluña está en la calle gente que ha robado, ¿y regatean un indulto a Pedro que ha cumplido, que ya ha pagado? Con dinero y libertad ha pagado Pedro", añadió Rojas-Marcos.

"A Pedro no le dan el indulto porque es rebelde. Nació rebelde y le pido que se muera rebelde. Yo quiero que Pedro vuelva a la política, que se ofrezca al pueblo andaluz. Una persona política como él no se puede desperdiciar. A luchar por el indulto y llegará la hora", remarcó Rojas-Marcos.

El histórico dirigente del PA lamentó además que "la segunda razón por la que no le dan el indulto es porque no hay poder andaluz. ¿Por qué dan en Cataluña lo que se merecen y lo que no? Pues porque hay poder catalán y lo tenemos que aplaudir. Allí hay conciencia de pueblo y le hace tener voluntad colectiva. Si hubiera poder andaluz a lo mejor ni se hubieran atrevido a meterlo en la cárcel. ¡A ver si nos espabilamos andaluces! ¡Poder andaluz!".

José Antonio Barroso, ex alcalde de Puerto Real, fue otro de los rostros populares que se subieron al atril. Reconoció "no tener especial entusiasmo" en la petición del indulto porque sería así reconocer que Pacheco hizo algo mal. "¿Indultarle por qué? ¿Qué ha hecho? Lo condenan porque contrata a dos personas, a pesar de que tenía el informe favorable del interventor y el secretario y esto es considerado un acto ilegal. Y a partir de ahí lo condenan, por una interpretación administrativa. Pero ni se lucra, ni malversa, ni estafa, ni nada que se pudiera considerar lesivo para las arcas públicas. No produce quebranto económico, ¿por qué se le condena?", insistió Barroso.

"Hago el matiz. Si pide el indulto es porque tiene una culpa. Si tiene una culpa es porque algo habrá hecho. Pues no. Pide el indulto porque el sistema pone la justicia al servicio de un objetivo político, que es sacar del juego político a un hombre honesto, brillante, a un verso libre. Por eso lo quitan. Así que no me sumo con entusiasmo a la petición por esto, pero reconozco que es absolutamente necesaria. Queremos que se reconozca que fue ilegalmente condenado", remarcó Barroso ante el aplauso de los asistentes.

El ex alcalde de Puerto Real avanzó que "los que están ahí fuera ya tienen el procedimiento arbitrado para justificar, en caso de que no le indulten, por qué no lo hacen. Los señores del PSOE, del PP, los señores de Unidas Podemos ya tienen determinado lo que van a hacer. Y van a arbitrar el siguiente argumentario: no se le puede indultar porque no hay precedente de que se indulte a un condenado con inhabilitación". "En lo que no había precedente es en la falta de proporcionalidad de la justicia con Pacheco, en la falta de justicia en la justicia. Ahí sí que no hay precedente, al menos en Andalucía", remató.

Rafael Plaza puso en valor la "gran transformación" de la ciudad con el gobierno de Pedro Pacheco, "que pasó de ser un gran pueblo a una gran ciudad, punta de lanza de la modernidad en Andalucía". "Pedro cumplió su condena y pagó él solo la responsabilidad civil. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si en lugar de llamarse Pedro Pacheco se llamara Pere Pacheco? Si viviera en Martorell, ¿qué hubiera pasado? Ya lo sabéis, poco o nada. Hay que apoyar a Pedro hasta el final", subrayó Plaza.

Le siguió en las intervenciones Antonio Gálvez, quien declaró que "hace siglos los poderosos decidieron crucificar al hijo de un carpintero. Fue una injusticia. La historia se repite. Ahora los poderosos quieren crucificar políticamente a Pedro Pacheco. Le den el indulto o no, fue, es y será el mejor alcalde de Jerez". Antonio Muñoz Natera remarcó que "hablar de Pedro es hablar de honradez, de un trabajador incansable, siempre al servicio de los ciudadanos. En lo que te equivocaste Pedro fue en elegir, por espíritu tuyo, el andalucismo porque lo llevabas en las venas. Tú llegas a estar hoy en el PSOE o en el PP, y tendrías un monumento en Jerez en la misma puerta del Ayuntamiento. Pero siempre le fuiste leal al andalucismo".

Lola Caravaca añadió que "lo que hizo Pedro Pacheco por Jerez lo hizo con sus cinco sentidos por la ciudad. Esta plaza debería estar a rebosar de gente apoyándolo". Manuel López, del colectivo El Chiquitín, le dio las gracias "por hacer de Jerez una gran ciudad y llevar el nombre de Jerez al mundo entero". Manuel Moreno destacó de Pacheco "su gran capacidad de trabajo y su amor por Jerez" y Diego Osorio dijo que "Pedro siempre se ha partido la cara por los jerezanos y ahora lo tenemos que hacer nosotros por él y por su familia".

Antonio Morillo Crespo, que subió al atril con Ricardo Chamorro, gritó "¡ya está bien!". "Este hombre es bueno, hay que darle el indulto ya. El pueblo lo pide. ¡Viva Pedro!". Juan Saborido criticó la "indecencia política" en el procedimiento penal al ex alcalde de Jerez, al tiempo que añadió "que fue un político que ha trabajado con la cara despejada y las manos limpias".

Los apoyos también llegaron públicamente de la mano de Antonio Ortega: "Le tienen miedo porque no le derrotan en las urnas. Lo tienen que derrotar con una tarjeta roja que le impide jugar el próximo partido. Si Pedro fuera necesario para que otros se mantuvieran en el poder, le eliminarían la tarjeta roja. Esta es la verdad de lo que está ocurriendo".

En la misma línea se pronunció Raúl Ramírez, quien además de decir que se sentía "orgulloso" de haber formado parte del equipo de Pacheco, subrayó que el ex alcalde "ha sido perseguido porque no estaba en el lugar que querían".

Paco Flores, Luis Silva, Susana Busto, de Las Pachecas; Antonio Moreno, ex alcalde de San Fernando; Luis Alberto Bautista y Andrés Añote también quisieron dirigirse a Pedro Pacheco públicamente en el acto de la Alameda del Banco. Un acto del que ya avanzaron que no será el último.