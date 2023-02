Pedro Pacheco: "Podéis contar conmigo. Políticamente quiero seguir siendo útil"

La Plataforma Pro Indulto a Pedro Pacheco, iniciativa civil de la que forman parte unos 20 colectivos sociales, ha celebrado este sábado un acto de apoyo al ex alcalde en la Alameda del Banco. El ex regidor ha estado arropado por amigos, ciudadanos y compañeros de la política, que no han dudado en pedir el indulto "a un hombre que logró la gran transformación de la ciudad".

Alejandro Rojas Marcos, Raúl Ramírez, José Antonio Barroso, Paco Flores, Andrés Añote, Luis Alberto Bautista, Lola Caravaca, Antonio Moreno, Susana Busto, Luis Silva, Antonio Ortega, Juan Saborido, Antonio Morillo, Diego Osorio, Manuel Moreno, Manuel López, Antonio Muñoz Natera, Antonio Gálvez y Rafael Plaza subieron al atril para poner en valor la figura del ex alcalde. Elogiaron sus logros políticos, denunciaron "su persecución" y reclamaron su vuelta.

El final del acto tuvo como protagonista al propio Pedro Pacheco. El ex alcalde se dirigió al público entre gritos de apoyo y un fuerte aplauso. "Me han puesto un traje especial, un traje invisible que me impide moverme y por tanto me niegan la posibilidad de que vuelva a la vida política. Bueno, yo en realidad no me he ido de la política, pero me imposibilitan ser útil en un cargo", declaró.

"Me preguntáis si voy a hacer campaña, ¡si hago campaña todos los días! Me preguntáis si me voy a presentar, vamos a ir por partes, no me he ido y sigo pendiente y preocupado por los temas de Jerez", añadió Pacheco.

"En todo aquello que pueda ser útil para que Jerez salga de este boquete, podéis contar conmigo. Si los andalucistas creen que puedo ayudar a sacar del boquete al andalucismo, que sé que resurgirá con fuerza, que cuenten conmigo. No me voy a quedar en mi casa", subrayó el ex alcalde jerezano, constamente interrumpido por los aplausos de los presentes.

"¿Qué miedo da que Pacheco pueda presentarse (a las elecciones municipales)? ¿Eso da miedo? Eso lo que haría sería fomentar la competitividad electoral. Aquí nadie se ha comido a nadie. '¡Que puede ser alcalde!', dicen algunos asesores... ¿Y qué más da? Lo que hace falta es volver a tomar conciencia de que Jerez necesita seguir adelante con un proyecto, con un rumbo fijo. ¿Qué me lo impide? El indulto, otra vez el indulto", siguió hablando Pacheco.

El ex alcalde declaró que "Jerez necesita una tercera transformación radical. Muchos de aquí fuimos protagonistas del cambio de la ciudad, tanto que conseguimos que saltara del color blanco y negro franquista, al color limpio y verde de la democracia. Pero desgraciadamente el futuro se interrumpió y se interrumpió porque las que me sucedieron ni supieron ni quisieron, a la vista está. Ellas entraron como el picudo rojo, con las ganas de destrozaar la tercera transformación".

"Todos estamos de acuerdo con el desatino que se ha cometido conmigo y debemos empujar hasta el final para que se me quite este traje especial que me hicieron a medida, un traje que me impide ser un hombre libre. No hay que tener miedo. ¿Miedo a que vuelvan las ideas? ¿A que vuelva los sueños de un Jerez que tenga proyección mundial? ¿Miedo a que vuelvan los proyectos de verdad? ¿A que podamos salir de este atasco? A partir de este acto tenemos que salir fortalecidos. Esto puede ser el comienzo de que Jerez vuelva y confíe en su fuerza. Jerez no puede perder su liderazgo, ¡hasta en el fútbol estamos mal! ¿Dónde está Jerez?", preguntó el ex alcalde.

Para finalizar su intervención Pacheco remarcó que "políticamente quiero seguir siendo útil. ¡Políticamente me encanta Jerez!".