Pedro Pacheco pide la libertad condicional

El ex alcalde Pedro Pacheco ha solicitado que se le conceda la libertad condicional al haber cumplido los 70 años. En el caso de que sea aceptada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 4 de El Puerto, el ex regidor ya no tendrá que dormir en el Centro de Inserción Social (CIS) de Jerez y podrá disfrutar de una suspensión de la pena.

Precisamente hoy el ex regidor cumple 70 años y, tal y como ha confirmado a este medio, ya ha presentado la solicitud ante el centro penitenciario de Puerto 3. El Código Penal y el Reglamento Penitenciario permiten la concesión de la libertad a los reos que hayan cumplido 70 años de edad y que ya disfruten del tercer grado cuando el juez considere que "ha disminuido su peligrosidad".

Desde esta jornada, Pacheco cumple con ambos requisitos. No en vano, al ex alcalde le fue concedida la semilibertad a finales de abril del año pasado tras haber permanecido en prisión más de tres años y medio.

Eso sí, tendrá que esperar a que se reúna la junta de tratamiento del centro penitenciario de Puerto 3 que hará un informe sobre la petición. Y luego tendrá que ser el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número cuatro, con sede en El Puerto de Santa María, el que determine la concesión o no.

Pacheco fue condenado a siete años y cuatro meses por dos casos, uno por la contratación de asesores a través de una empresa municipal y otro por unas obras realizadas en la Casa del Rocío en Almonte. También fue condenado por la venta de la antigua estación de autobuses aunque la Audiencia Provincial aceptó la suspensión del cumplimiento de la pena.