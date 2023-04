Pelayo apuesta por que Jerez sea sede permanente de una Universidad de Verano

María José García-Pelayo, candidata del PP a la Alcaldía de Jerez, propone implantar de manera permanente en Jerez la celebración de cursos de verano universitarios de la mano de la Universidad de Cádiz y la Universidad Internacional de Andalucía al estilo de los que se celebran en Madrid y Santander, propuesta que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía tal y como ha subrayado el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, este lunes en Jerez.

García-Pelayo explicó que "vamos a ofrecer a la Universidad de Cádiz y al Gobierno andaluz, de la mano de la Universidad Internacional de Andalucía, la posibilidad de que Jerez se pueda convertir en el eje sur de la formación académica universitaria en verano, ofreciendo la posibilidad de que Jerez se convierta en sede de los cursos de verano como es Alcalá de Henares en Madrid o como se hace en Santander. La experiencia funciona en otras comunidades autónomas, son cursos de verano convalidables de cara a créditos, en Máster y por supuesto en grados. Es una iniciativa que nos ilusiona, que puede ilusionar a Jerez, es novedosa y va a colocar a Jerez en la vanguardia universitaria como gran centro neurálgico de la universidad en Andalucía y vamos a convencer a la Universidad para que apuesten por este proyecto tan importante".

La candidata popular explicó esta iniciativa junto al consejero de Universidad, "visita que claramente vuelve a reflejar el compromiso del Gobierno andaluz de Juanma Moreno con la provincia de Cádiz, con Jerez y con nuestra universidad. El consejero está siempre pendiente de Jerez, de lo que necesita esta ciudad y sobre todo de los proyectos a futuro que se pueden plantear para Jerez. Nosotros nos comprometimos a trabajar de la mano de la Junta de Andalucía y sobre todo a ofrecer la posibilidad a Jerez de que un gobierno del Partido Popular abriera nuevas oportunidades a nuestra ciudad. Nunca antes habíamos coincidido gobiernos con las mismas siglas y creo que vamos a tener la oportunidad de demostrar que merece la pena y sobre todo que las cosas se hacen bien desde el conocimiento y las ganas de que Jerez crezca", subrayó García-Pelayo.

"Asumimos un compromiso y es no anunciar ningún proyecto que no tuviera el previo conocimiento y consentimiento de la Junta de Andalucía, es importante no hacer política porque lo que esperan de nosotros los jerezanos es gestión, y es lo que vamos a ofrecer de la mano de la Junta de Andalucía", recordó Pelayo, que añadía que "hasta 2019 se realizaban de la mano de la Universidad de Cádiz y Ayuntamiento de Jerez una serie de cursos de verano en nuestra ciudad. Desde 2019 esos cursos no se realizan primero por la pandemia y después porque no se han recuperado, posiblemente porque desde el Ayuntamiento no se haya sido capaz de liderar esa iniciativa".

Ahora y desde el PP, "nosotros queremos recuperar el trabajo conjunto entre Ayuntamiento y Universidad de Cádiz, es algo que nos comprometemos a hacer a partir del del 28 de mayo, integrar más si cabe la Universidad en nuestra ciudad y que la Universidad se convierta también no solamente en una causa de formación para nuestros jóvenes sino que también pueda generar movimiento de todo tipo, ya sea atracción turística o recuperación de patrimonio como la iniciativa que presentábamos de generar una sede de la universidad en el barrio de San Miguel -Palacio de Villapanés- es algo que ofreceremos a la Universidad de Cádiz desde el máximo respeto a la autonomía universitaria".

Respaldo del Gobierno andaluz

José Carlos Gómez Villamandos dijo estar "convencido de que con la llegada de María José a la Alcaldía de Jerez va a haber un antes y un después, vamos a volver a disfrutar de una Universidad de Cádiz mucho más abierta a la sociedad jerezana, porque la sociedad jerezana gracias a su Ayuntamiento se va a abrir también a la Universidad como en ese proyecto de cursos que presenta María José García-Pelayo y que desde luego va a poner a Jerez, como ella dice, en el centro de la formación altamente especializada con personas de primer nivel que vengan de la mano de la Universidad de Cádiz y del resto del sistema universitario y desde luego de la Universidad Internacional de Andalucía".

El consejero apoya la idea de los cursos de verano y "hacerlos en una ciudad desde luego que se merece con mayúsculas ese nombre de ciudad universitaria, y que con esa cesión de espacios que se plantea por parte de la futura alcaldesa desde luego estará todavía mucho más enraizada con la sociedad y contribuirá a algo tremendamente importante y que es una misión también de las universidades: ayudar a convertir espacios degradados y revitalizarlos, llenarlos de cultura y de vida a través de esos cursos que apoyaremos y estamos apoyando ya desde la Junta de Andalucía, nuestra apuesta es por un sistema universitario público fuerte, muy competitivo y que esté plenamente enraizado y en contacto con el territorio en el que se encuentra. Contar con todo nuestro apoyo para este proyecto y cualquiera que podamos llevar a cabo y hacer de Jerez una ciudad todavía más grande, todavía más universitaria y todavía más competitiva.

Gómez Villamandos también recordó que "el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno es indudable: en los últimos cuatro años el presupuesto de la Universidad de Cádiz ha crecido en 16 millones de euros. Si no fuera de esa forma la UCA no podría estar liderando los grandes proyectos que lidera, no podría estar siendo un referente a nivel nacional e internacional y eso se debe a su gran trabajo, a su gran estrategia y cómo no, también a esa financiación que está recibiendo de parte del Gobierno de Andalucía, que a diferencia de otros tiempos no genera deudas con las universidades. Tengo que recordar que en los últimos gobiernos antes de la llegada al poder de Juanma Moreno la deuda con la Universidad de Cádiz era de 60 millones de euros que tuvo que financiar el primer gobierno de Juanma Moreno. Eso no va a volver a repetirse con el Partido Popular por el compromiso que tenemos con todo lo público, con los servicios públicos y muy especialmente con las universidades públicas".