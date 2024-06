Pelayo anima a votar el domingo al PP tras la experiencia de un año de Gobierno en Jerez

La presidenta local del PP de Jerez, María José García-Pelayo, ha animado a los jerezanos a que este domingo 9 de junio depositen en las urnas la papeleta del Partido Popular para continuar la senda de creación de empleo que la ciudad está viviendo en el último año.

Y es que, la popular ha subrayado que el primer año de Gobierno popular se ha cerrado con un importante descenso del número de parados ya que, entre mayo de 2023 y mayo de 2024, en Jerez el paro ha bajado en 1.433 personas, al tiempo que se ha producido un récord de creación de empresas.

Unas cifras que no hacen bajar la guardia a los populares, sino todo lo contrario. En palabras de García-Pelayo, “tenemos y vamos a seguir trabajando para que Jerez levante y tenga el empleo que necesita”. Dentro de ese trabajo está el desarrollo de múltiples proyectos que dependen de Europa como los relacionados con el arreglo de colegios, la construcción de centros de salud, la rehabilitación de barriadas o la renovación de instalaciones deportivas. “Europa nos pilla cerca y necesitamos en Europa un Gobierno sensible con Jerez”, subraya la presidenta popular.

“Jerez tiene que apostar este domingo por lo que se está haciendo ahora en Jerez y esa respuesta sólo pasa por votar al Partido Popular”, añadía.

En relación a los datos de creación de empleo, García-Pelayo ha advertido que “no nos podemos permitir que las mujeres nos estemos quedando atrás”. Y es que, los datos de desempleo del pasado mes de mayo reflejan que el 65,3% del paro en Jerez tiene rostro de mujer. O, en España, el 75% de los contratos parciales son a mujeres que sufren una brecha salarial de hasta 20 puntos. “La precariedad laboral en España tiene rostro de mujer ante un Gobierno de Sánchez que permanece insensible”.

Es, a juicio de los populares, el momento de responder a las políticas del Gobierno de España que no cuentan con las mujeres. “Este domingo es el momento de cambiar lo que no funciona, y claramente no funciona el Gobierno de España”.