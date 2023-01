Pelayo presenta el Plan Jerez, "la estrategia de ciudad para recuperar la ilusión de Jerez"

"A 131 días para que Jerez elija cambiar", la presidenta local del PP, María José García-Pelayo, ha presentado el proyecto de su equipo para los próximos años: el Plan Jerez, "una estudiada estrategia de ciudad con la que hacer las cosas de forma muy distinta a como se están haciendo en los últimos años".

En una presentación junto a compañeros del PP, García-Pelayo ha ofrecido este Plan Jerez como "respuesta a las necesidades de los jerezanos tras un largo proceso de escucha con todos los colectivos y ciudadanos". Pelayo ha explicado que el Plan Jerez supone "huir de peleas e insultos y centrarse en la limpieza, la seguridad, y en hacer las cosas con calidad".

“Jerez espera gestión y no política”, señaló Pelayo al tiempo que aseguró que “somos el primer partido en presentar un proyecto de gestión”.

Ha explicado la presidenta del PP que "tras ocho años de Mamen Sánchez, Jerez no ha avanzado, no conoce ningún proyecto nuevo importante y camina sin rumbo ni dirección. Ni yo me resigno ni este equipo se resigna a que Jerez siga así. Estamos preparados e ilusionados”, explicó García-Pelayo, añadiendo que “traigo conmigo la experiencia de muchos años de trabajo por Jerez, conozco su latido, lo que siente y lo que quieren los jerezanos”.

Desde el PP explican que "los ciudadanos ya estarán hartos de programas electorales", de ahí que los populares hayan buscado "fórmulas de ciudades que han prosperado, como Málaga, para presentar una estrategia de ciudad que recupere el orgullo de sentirnos jerezanos e impulse una absoluta confianza en el futuro de Jerez".

El Plan Jerez, "con una vigencia de 5 años, supone una revolución ordenada y previsible de Jerez, huyendo de los personalismos, basado en ejes interconectados entre sí y vivo y en constante evaluación".

"Una estrategia de ciudad que", como ha subrayado García-Pelayo, se ha elaborado "pensando también en la cooperación con otras administraciones, especialmente de la Junta de Andalucía".

Especial papel tendrá en el desarrollo y evaluación de este Plan Jerez "el Consejo Social de Jerez, órgano recogido en la normativa de grandes ciudades y que Pelayo convertirá en el eje vertebrador del Plan".

El Plan Jerez, apuntó Pelayo, "va a pivotar sobre un Jerez del empleo, la formación y la innovación, un Jerez orgulloso del centro histórico, un Jerez cultural, un Jerez solidario, integrador e integrado, un Jerez rural y sostenible, un Jerez atractivo y con proyección, un Jerez seguro y con servicios públicos excelentes".