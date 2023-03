Pelayo promete, "con el Consorcio, aumentar el número de bomberos"

"Jerez está pagando por un servicio de bomberos que no es el que se está prestando. Y no precisamente por que la labor de los profesionales no sea la correcta, todo lo contrario, sino porque desde el Consorcio Provincial de Bomberos no se está dotando al Parque de Jerez de los efectivos necesarios", explican desde el PP.

Con representantes de los bomberos ha mantenido un encuentro la candidata a la Alcaldía, María José García-Pelayo, quien ha trasladado su "apoyo a la gran labor" que realizan teniendo en cuenta la gran extensión del término municipal. Al mismo tiempo, Pelayo ha mostrado su compromiso de que su "próximo gobierno trabajará junto al Consorcio en el aumento del número de efectivos para que Jerez cuente con los bomberos que realmente le corresponden y por los que está pagando al Consorcio".

Además del número de efectivos, los populares han tratado con los representantes de los bomberos los medios con los que cuentan para desarrollar su labor, "medios que deben estar a la altura del número de habitantes y del amplio término municipal".

Pelayo ha subrayado su compromiso de "hacer de Jerez una ciudad más segura" y eso pasa "no sólo aumentar las plantillas de Policía Local y Nacional, sino también por un eficaz servicio de bomberos que cubra las necesidades de Jerez con el número suficiente de efectivos".

Desde el Partido Popular han felicitado a los agentes de bomberos del Parque de Jerez "por la gran labor que realizan diariamente incluso cuando desde el Consorcio Provincial de Bomberos no se está dotando ni de medios humanos ni de recursos técnicos suficientes para su trabajo".

García-Pelayo indica que "el Consorcio Provincial de Bomberos debe tener más en cuenta las necesidades de Jerez y, fundamentalmente, dar a Jerez el servicio no solo que le corresponde sino el que le está cobrando".