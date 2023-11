El Personal Técnico de Integración Social de los centros educativos mantiene su huelga indefinida

Desde el pasado martes, el Personal Técnico de Integración Social de los diferentes centros educativos de la ciudad se encuentra en huelga indefinida, una situación que se está haciendo notar en colegios e institutos de la ciudad.

Estos profesionales han optado por esta decisión tras dos jornadas de paros, una a finales del pasado mes de octubre y otra a principios de noviembre, y después de comprobar que su situación no camba en absoluto.

Dicho colectivo reivindica retrasos en los pagos, recortes salariales, impagos de trienios, el impago de las subidas salariales e incluso impagos de sus vacaciones por parte de la empresa que la Consejería tiene subcontratada para llevar a cabo esta labor.

No hay que olvidar que cuando hablamos de PTIS, hablamos del personal que se encarga de la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros escolares.

Aunque los servicios mínimos se están cumpliendo a la perfección, la huelga indefinida está causando numerosos contratiempos en los centros, donde el profesorado es quien, dentro de sus posibilidades, intenta contribuir de alguna manera al 'normal desarrollo' de las clases ante la ausencia de estos profesionales. No obstante, muchas familias, sobre todo las que tienen hijos con alto grado de dependencia, han optado por no llevar a sus hijos a clase. El problema está en saber cuándo terminará la huelga, toda vez que a día de hoy, tal y como han reconocido a este periódico algunos profesionales del sector, la empresa no ha dado señales de vida respecto a una posible negociación, y desde la Consejería echan balones fuera.

Los paros están siendo secundados en todo el territorio andaluz, y desde el martes se han sucedido distintas concentraciones en diferentes localidades, dejando para el próximo lunes una magna concentración en Sevilla, hasta donde se desplazarán profesionales de toda la comunidad autónoma.

Los PTIS han agradecido el respaldo masivo que está consiguiendo esta convocatoria de huelga, donde incluso muchos profesionales, a los que se les ha llamado para cubrir bajas, también han declinado la opción, un ejemplo del grado de compromiso y unión con el que se está abordando el asunto.

Las comunidades educativas de muchos centros también son conscientes de la importancia de encontrar una solución al problema, y muchas de ellas han organizados acciones de apoyo. La última la del CEIP La Marquesa, a través de su Ampa.