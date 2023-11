Las consecuencias de la huelga de las monitoras de educación especial en Jerez

El colectivo de profesionales de PTIS (Personal Técnico de Integración Social) de Cádiz que trabaja en los centros educativos públicos para empresas externalizadas por la Junta de Andalucía iniciaron el martes, 21 de noviembre, una huelga indefinida contra la precariedad de sus empleos atendiendo al alumnado NEAE (Necesidades Educativas Especiales de Apoyo Educativo).

María (nombre ficticio) es madre de una niña de 5 años con autismo, gran dependiente y con conductas autolesivas y de huida. La pequeña lleva dos días sin acudir al colegio porque su monitora está de huelga: "Me consta que el colegio está haciendo todo lo que está en su mano para atender a los alumnos, pero no hay especialistas para estas necesidades mientras se esté de huelga. Nos han avisado de que la Inspección abrirá expediente de absentismo escolar a aquellos que no justifiquen con documentos las faltas de los niños. Teniendo en cuenta las características de mi niña, ¿cómo la voy a dejar sin su monitora cuando necesita alguien hasta para estar en el patio?".

"Es cierto que la huelga perjudica a los menores, pero este trabajo es importantísimo y no es de recibo que este personal tenga tanta precariedad. Apoyo totalmente la movilización, aunque nos afecte", subraya María, quien añade que "ahora, tras el aviso de Inspección, tendré que llevar a mi hija al colegio sabiendo que no va a estar atendida como necesita, a pesar de los esfuerzos del colegio".

Entre los motivos que les llevan a iniciar la huelga destacan el incumplimiento de convenio en cuanto a las retribuciones y en cuanto al abono de las nóminas en el plazo que marca el convenio -del 1 al 5 de cada mes-, el no reconocimiento de las vacaciones, errores en las fechas y en las horas de alta de los trabajadores en la Seguridad Social sin subsanar o impagos de ciertos periodos de nóminas por parte de las anteriores empresas adjudicatarias del servicio “sin que nadie nos garantice que vayan a ser abonados”.