“Ha sido un curso duro, había veces que perdía la noción del tiempo”

De los más de dos mil alumnos que se han presentado este año a las pruebas de acceso a la universidad en Jerez, la mejor nota corresponde a la joven María del Pilar Hidalgo Corchado, con 13,845 sobre 14 , y que cursa estudios en el colegio El Pilar, un centro en el que ha estudiado “desde que tenía 3 años”, explica.

Aún abrumada por todo lo que está sucediendo “porque aunque cuando terminé los exámenes estaba contenta, no pensé que iba a sacar una nota tan alta”, esta alumna jerezana sueña con estudiar Medicina, algo que tras estos resultados podrá hacer realidad. “Para mí es un alivio haber podido sacar una nota así, porque ya se sabe que Medicina siempre tiene la nota de corte bastante alta. Con esto me aseguro de poder entrar casi al cien por cien”.

María del Pilar reconoce que han sido meses muy duros “sobre todo al principio, porque teníamos la incertidumbre de saber si íbamos a ser capaces de prepararnos los exámenes por nuestra cuenta, viendo todo el temario que nos quedaba”.

“Afortunadamente, cada profesor nos ha dado muchas facilidades en cada asignatura y hemos sido capaces de sacarlo adelante, sobre todo también porque si no, había otro bloque que elegir”, añade.

Durante el confinamiento “teníamos toda la jornada de horario escolar ocupada con clases online y luego por la tarde seguíamos avanzando con estudio personal o tareas”.Eso sí, si ya el año de Selectividad al alumnado le resulta especialmente largo el curso, con la pandemia “ha sido muy complicado, había momentos en que perdí hasta la noción del tiempo, no sabía ni en qué día estaba”.

María del Pilar relata que conoció la noticia “a través de la UCA, que me llamaron en la noche del miércoles para comunicarme que era la nota más alta de Jerez. Ya luego me han llamado del colegio, los profesores y demás, el teléfono no para de sonar. La verdad es que estoy muy contenta”.

La joven estudiante ya había conseguido acabar Bachillerato “con matrícula de honor” en la rama de Ciencias de la Salud y ahora sólo espera “poder disfrutar del verano todo lo que pueda, porque con esto del coronavirus...”.