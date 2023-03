En 2020, en pleno confinamiento, el jerezano Jesús Gil-Morión creó un grupo de Whatsapp. 'Jóvenes Naturalistas' le llamó. En él se compartían noticias, publicaciones, vídeos e imágenes relacionadas con la naturaleza cuando no se podía disfrutar de ella por estar confinados.

Fue una ventana al aire puro. Quería ser un modelo de grupo similar al que fundó hace años Benigno Varillas, con investigadores, rastreadores y directores de parques nacionales y naturales ibéricos.

Ese foro se ha convertido años después en una plataforma a nivel nacional que fomenta la divulgación ambiental, naciendo así en Jerez la primera Plataforma de Jóvenes Española para la Conservación de la Naturaleza (Pejcona).

"Vi que crecía el contenido ambiental en redes sociales durante la pandemia y creé un grupo para unir a personas interesadas por este contenido. Empezamos siendo 15 y cuando fuimos 75 decidimos dar un paso más y montar una red joven para impulsar la divulgación medioambiental. Estamos viendo que la biodiversidad no está atravesando su mejor momento, cada día se extinguen más especies y es necesario acercar a la población la naturaleza que tiene a su alrededor. Es el momento de decir basta y luchar por un mundo ecológicamente más sostenible", declara Gil-Morión.

Pejcona es la primera plataforma de divulgación y comunicación medioambiental española de jóvenes entusiastas por la naturaleza. Tiene como fin, sin ánimo de lucro, luchar por la conservación de la biodiversidad actual.

Nace respaldada por dos grandes instituciones como son el Zoobotánico de Jerez y la Sociedad Gaditana de Historia Natural. "Ellos nos han inculcado los principales valores de la naturaleza, sobre todo ligado a la frase de 'conservación, educación e investigación'. Nosotros lo que queremos transmitir es lo que nos han enseñado nuestros mentores", subraya Gil-Morión.

Lola Pérez, técnica en Gestión Ambiental y del Medio Natural y actual estudiante del grado superior Educación y Control Ambiental, también es miembro de la plataforma. "Los jóvenes que estamos metidos en esta plataforma queremos aportar nuestro granito de arena. Nos preocupamos por el futuro, por las generaciones que vienen, por el planeta y por supuesto por las especies. Animo a la gente a que se una a los grupos naturalistas, que vayan con personas interesantes", subraya.

Jesús y Lola cuentan el proyecto durante un paseo por dos puntos importantes del centro. El primero, en la alameda del Banco por el imponente ficus y otro en San Juan de los Caballeros. "San Juan de los Caballeros es uno de los pocos sitios en los que podemos apreciar parejas de cernícalos primilla, que es el halcón más pequeño que tenemos en el país y se encuentra en peligro de extinción", explica Gil-Morión.

"Sus colonias están en regresión por diferentes factores, entre ellos el ser humano. Es un ave que se ha adaptado a vivir con nosotros y deberíamos impulsar recuperar estas colonias en las zonas históricas, donde siempre han estado. Los principales edificios culturales de la ciudad como la Catedral o el Alcázar han sido zonas en las que siempre ha habido cernícalos. Queremos ver más vida en nuestra ciudad", subraya el impulsor de la plataforma.

El jerezano anima a los jóvenes comprometidos con el medio ambiente a que "no tengan miedo, que se dejen llevar por lo que sienten, se dejen guiar por su corazón. Esta idea tiene menos de medio año. Esto me lo dicen hace cuatro meses y no me creo que lo hemos conseguido en tan poco tiempo".

La plataforma nacional tiene ya importantes "padrinos y madrinas que son personas que nos apoyan y están vinculados a la conservación de la naturaleza, como Miguel Ángel Quevedo e Íñigo Sánchez, del Zoobotánico, también está Odil Rodríguez de la Fuente, Rafael Arenas...". Además están recabando apoyos institucionales que apoyen a la plataforma. "Ya están con nosotros la Sociedad Española para la Conservación de los Mamíferos y nada menos que la Sociedad Nacional de Educación Ambiental", apostilla Gil-Morión. Esta plataforma verde tiene mucha vida.