La Plataforma de Radioterapia se centra ahora en el segundo acelerador

La Plataforma de Afectados por la Radioterapia del hospital de Jerez celebró ayer la puesta en marcha a partir de hoy del turno de tarde en este servicio, tal como venían demandando desde hace tiempo con el fin de que se pudiese atender en el propio hospital al mayor número posible de pacientes oncológicos. Joaquín Rodríguez, miembro de la plataforma, señaló, no obstante, que el SAS no les había comunicado esta ampliación de horario y que desde hace semanas tienen solicitada una reunión con la delegación territorial que aún no se ha producido.

Pese a haber conseguido esta mejora en el servicio, la plataforma no piensa disolverse. "Vamos a seguir y estaremos ahí cuando haya una problema". Hay que tener en cuenta además que mantienen la reclamación de un segundo acelerador lineal para Jerez. "Ese tendría que ser el paso siguiente. Entendemos que la demanda de radioterapia va a ir a más porque es un tratamiento muy eficaz y cada vez se ven más casos de cáncer. No nos podemos quedar con cubrir lo que hay ahora, hay que mirar un poco al futuro". La plataforma considera por otro lado que se deben producir una serie de mejoras en cuanto a la coordinación en el caso de pacientes que están recibiendo el tratamiento en centros concertados. "No es que tengamos quejas en cuanto a la atención, pero sí es verdad que te desvinculas de tu oncólogo, del especialista que te ha diagnosticado. Si hay efectos secundarios todo el proceso lo tienen que llevar los profesionales del centro concertado, pero te surgen dudas: si te ocurre cualquier cosa, ¿te vas a las Urgencias del hospital o a la clínica?". De hecho, Rodríguez afirma que en algunas reuniones se ha planteado la posibilidad de crear un punto de Urgencias de Oncología, "pero no se acaba de dar con la tecla para que haya una mejor coordinación".

El delegado territorial de Salud, Manuel Herrera, confirmó ayer que hoy se pone en funcionamiento el turno de tarde del servicio de Radioterapia del hospital, "tras la contratación de una serie de profesionales que eran necesarios para esta puesta en marcha, concretamente nueve profesionales más que se suman a la plantilla". Según el delegado, esta ampliación va a suponer que prácticamente el 90% de los pacientes que necesitan este tratamiento "van a ser atendidos in situ en el propio hospital, es decir, unos 750 pacientes al año". Herrera manifestó que "cumplimos así con un compromiso al 100% y esperemos que este tema se vea finalmente resuelto". Sin embargo, no existe aún fecha para el segundo acelerador lineal, un costoso aparato que, según dijo hace varias semanas el gerente del área sanitaria, Julio Egido, ya está solicitado a Sevilla, pero cuya inversión no se hará probablemente en este año.