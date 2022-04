Podemos Jerez aún no ha alcanzado un acuerdo para la aprobación de los presupuestos 2022

Podemos Jerez ha planteado determinados refuerzos en cuestiones relativas principalmente a educación y medio ambiente para llegar a un acuerdo con el gobierno local para aprobar los presupuestos de 2022. Se ha buscado el compromiso del Ayuntamiento jerezano con la inversión en los colegios, "ya que es algo objetivo, patente y muy preocupante el estado de muchos colegios de la ciudad. Están requiriendo de manera muy urgente obras de mejora y mantenimiento. La situación de muchos de ellos es deplorable y no podemos permitir que nuestros niños y niñas carezcan de unas instalaciones mínimamente decentes y seguras. En este punto no se ha llegado al acuerdo que Podemos esperaba, y aún estamos a la espera de que el gobierno recapacite y priorice qué es lo realmente importante para esta ciudad", señala la formación morada.

Podemos explica que "también se ha buscado llegar a acuerdos relacionados con las bases de ejecución del presupuesto. Se trata de una condición que esta formación exige para aprobar los presupuestos, que además no cuesta ni un solo euro a las arcas municipales. Consideramos que es de vital importancia tanto para la protección de determinadas partidas presupuestarias, como para garantizar el espacio democrático que debería ser el pleno, que debe tener el control del presupuesto y ser consultado antes de realizar cualquier tipo de modificación presupuestaria".

Es una condición "que hemos establecido como prioritaria, para proteger las partidas presupuestarias y blindarlas de algún modo, para hacer cumplir la rigurosidad que ha de tener un presupuesto, y que el dinero público se destine allá donde consideramos que es más necesario. Con esta medida, lo que pretendemos es proteger sobre todo partidas como Seguridad y Movilidad Urbana, Vivienda y Urbanismo, Bienestar Comunitario, Medio Ambiente, Servicios Sociales y Promoción Social, Fomento del Empleo y Educación. El gobierno se niega a conceder esta petición".

Podemos quiere "aprobar los presupuestos, pero no de cualquier modo ni a cualquier precio. Hemos encontrado incoherencias, errores y un informe de intervención en el que se reconoce la incapacidad de poder contrastar la suficiencia de créditos para atender las obligaciones municipales. Nos planteamos que quizás es irresponsable aprobar unos presupuestos en estos términos".

Añade la formación jerezana que "en nota de prensa, el Ayuntamiento defendía que saca adelante unos presupuestos con superávit. Técnicamente eso no es posible. No existen por norma presupuestos con superávit, no entendemos por tanto a qué se refieren con esto. Y aunque eso fuera posible, ese dinero habría que utilizarlo para continuar pagando deuda".

Por último, "no ayuda en absoluto la situación que se sigue manteniendo con el parque eólico el Barroso, ya que llevado al extremo en el que un tribunal tumbase ese proyecto, las arcas públicas se verían afectadas por las indemnizaciones millonarias que habrían de pagarse".

En definitiva, "hay flecos sueltos aún con respecto a los presupuestos y a la toma de decisión de nuestra Asamblea sobre el sentido de nuestro voto. Si queremos hacer las cosas diferente, tenemos que empezar por no pasar por alto todas estas cuestiones que son de vital importancia para nuestra ciudad".