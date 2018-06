Podemos Jerez se reúne con militares de la plataforma '45 Sin Despidos'

Podemos Jerez mantuvo la semana pasada una reunión con militares de la plataforma '45 Sin Despidos', con el fin de conocer su situación actual de primera mano. La responsable del área de Movimientos Sociales del partido jerezano, Ana Díaz, declaró que "quedamos muy consternadas con sus testimonios, que nos hacen sospechar que mas allá de la estructura jerarquizada propia de la naturaleza de estamentos militares, se está favoreciendo la instauración de un sistema de castas, donde un sector mayoritario se podría convertir en los parias del ejército". Estos militares, según las condiciones a las que entraron a prestar servicios, al cumplir los 45 años tienen dos opciones: "Aprobar el examen de permanencia, del que apenas salen plazas, o bien abandonar las Fuerzas Armadas, para lo cual el Gobierno se comprometió a darles una salida a la vida civil, como la homologación de titulaciones, convalidación de estudios, convenios de inserción laboral, reconocimiento curricular de experiencia, convenios de trasvase de personal…".

"Lo cierto es que el Gobierno no cumple los compromisos asumidos por ley, y ahora los militares de tropa y marinería se ven con 45 años en la calle sin haber tenido opciones a conseguir la permanencia y con un currículum y experiencia en blanco en la vida civil, por lo que apenas tienen opciones de acceder a un empleo después de años de servicios en las Fuerzas Armadas, y con una edad en la que ya de por sí es complicado encontrar empleo", aseguró Ana Díaz.

Ante el "incumplimiento" del Gobierno, lo que la plataforma reclama es la permanencia después de los 45 años en puestos que no sean de primera línea, como oficinas, mantenimiento, seguridad, etc, tal y como pasa en Policía y Guardia Civil. "Hace un par de meses se aprobó con el voto en contra del PP, que alegó que no podemos tener 'soldados viejos', una iniciativa de Podemos solicitando una moratoria en el despido de estos militares hasta que la Subcomisión de Defensa, creada hace más de un año, dé una solución a este tema", finalizó Díaz.