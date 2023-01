Podemos Jerez alerta del "peligro que corre la campiña jerezana"

Tras el anuncio de nuevos parques solares en el corazón de la campiña, Podemos Jerez alerta que "la desregularización que existe para la implantación de estos parques está suponiendo un agravio a la campiña jerezana, sus paisajes y su patrimonio enoturístico".

La formación morada, "que fue acicate del gobierno de Mamen Sánchez por la implantación del parque eólico El Barroso en el corazón de la campiña jerezana, llevando el caso hasta fiscalía, denuncia la desprotección que están sufriendo los viñedos jerezanos a manos de populares y socialistas".

“Se trata de otro atropello a los derechos de los jerezanos y jerezanas y es un nuevo atentado contra nuestros viñedos”, arguye Manuel Guerrero, candidato de Podemos en las próximas elecciones municipales “A Capital Energy no le ha sido suficiente con sembrar de aerogeneradores el viñedo jerezano, sino que da un paso más hacia las fotovoltaicas. Si seguimos así, Jerez perderá toda su idiosincrasia y su paisaje, Jerez dejará de ser lo que es para convertirse en un campo alicatado de renovables. Nos encontramos entre apenados e indignados. Queremos energías verdes, queremos energías limpias, pero como ya hemos dicho en otras ocasiones, de manera ordenada y con una estrategia de protección del viñedo”.

La empresa parece que insiste en la idea de que "el proyecto cumple con la normativa urbanística y con el PGOU, y además defienden que el parque solar no afecta al viñedo y está fuera de los límites protegidos del mismo".

"Estamos exasperados y exhaustos con este tema, no sólo supone una lucha contra un gran capital, sino también una lucha extenuante por una cuestión que salta a la vista, la connivencia pública con la que cuentan, la de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez. Delegación, que hasta el momento no ha hecho nada para paralizar las obras, nada para hacer cumplir el PGOU jerezano y nada para velar por los derechos de nuestra ciudad y nuestros viñedos. ¿Por qué no se hace ningún tipo de cuestionamiento ante este atentado? ¿Por qué el gobierno jerezano de Mamen Sánchez se queda de brazos cruzados mientras destrozan nuestros paisajes y nuestro entorno? Debemos apostar por una moratoria en la concesión de nuevas licencias hasta que no haya una regulación exhaustiva para su implantación".

“En esta ciudad necesitamos hacer políticas valientes que pongan de relieve nuestro legado natural y lo protejan, no que contribuyan a destrozarlo. Ya hemos llegado hasta fiscalía con el parque eólico, ya que hay indicios más que suficientes de delito. Haremos lo mismo con el parque solar, haremos lo que haga falta por destapar lo que está ocurriendo en nuestros viñedos y por dar dignidad a esta ciudad, cuyos gobernantes, al parecer, no tienen ningún tipo de remordimientos al venderla al mejor postor”, concluye Guerrero.