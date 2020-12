La Policía Local se queda sin gasolina

El delegado de Seguridad, Rubén Pérez Carvajal, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento “ha garantizado en todo momento la prestación de los servicios de la Policía Local”, en respuesta a las afirmaciones realizadas por el Partido Popular sobre la disponibilidad de los vehículos que utilizan los agentes para labores de patrullaje.

El responsable municipal ha restado importancia a estas manifestaciones, resaltando que “todo se reduce a una cuestión administrativa y puntual de escasas horas que no ha afectado en lo esencial al servicio de la Policía Local”.

En este sentido, Rubén Pérez ha asegurado que “hemos llevado a cabo una racionalización de los desplazamientos para no quedarnos nunca sin combustible, y lo hemos resuelto con agilidad y eficacia, sin dejar de prestar los servicios en ningún momento. El suministro de combustible está garantizado y no hay ningún problema sobre esa cuestión”, ha puntualizado.

or todo ello, Rubén Pérez ha pedido “al PP prudencia a la hora de hacer declaraciones que cuestionan y ponen en duda un aspecto tan importante y sensible como es la seguridad ciudadana, con afirmaciones inexactas y exageradas y que pueden generar cierta preocupación, cuando la realidad es que nuestros agentes cumplen a diario con su trabajo con gran profesionalidad y eficacia”.

Por su parte, la plantilla de la Policía Local tuvo que repostar sus coches en el garaje de los autobuses urbanos, confirmaron ayer a este medio fuentes del SIP (Sindicato Independiente de la Policía Local y central mayoritaria en el Ayuntamiento).

Según indicó a este medio el portavoz de dicho colectivo sindical “se ha estado priorizando servicios, es decir, atendiendo las urgencias que pudieran surgir”. Los patrullas han circulado lo menos posible después de que su suministrador habitual de combustibles cerrara el grifo por cuestiones que el Ayuntamiento no ha explicado.

Desde el SIP se responsabiliza directamente de este grave problema al delegado local de Seguridad, Rubén Pérez, “que es la persona que debe encargarse de que estas cosas no ocurran. No sabemos si es por impago o por algún fallo en el área de Tesorería”. Igualmente destacan que “los policías locales de Jerez no entienden esta situación y se lamentan de que “sin medios la calidad del servicio que se presta al ciudadano disminuye sensiblemente”.