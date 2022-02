La Policía Nacional alerta de estafas tipo 'phishing' a través de correo electrónico, SMS y mensajería instantánea

La Comisaría de la Policía Nacional en Jerez ha puesto en marcha una nueva campaña de divulgación con información útil y actualizada que pueda servir al conjunto de la sociedad "para prevenir ser víctima de un delito. En este caso, de nuevo, se trata de prevenir delitos que usan internet y las comunicaciones móviles como vía para engañar a sus víctimas".

Se trata de los delitos conocidos en su denominación anglosajona como 'phishing', o "pesca de incautos en la red", en la que los delincuentes envían de forma masiva mensajes a los particulares haciéndose pasar por sus bancos, entidades bancarias, cadenas de supermercados e, incluso, tratan de simular pertenecer a entidades públicas, ya sean de las administraciones locales, autonómicas o nacionales.

También se alerta sobre un nuevo tipo de engaño detectado a través de las aplicaciones móviles de mensajería instantánea tipo WhatsApp o Telegram, los delincuentes simulan ser parientes lejanos residentes en el extranjero como excusa para iniciar una conversación en la que puedan conseguir datos personales de la víctima.

En el primer caso. la Policía explica que los textos enviados tratan de asustar o alertar en exceso al receptor, haciéndoles ver que están afectados por situaciones comprometidas inexistentes tales como: Que su cuenta o tarjetas bancarias han quedado 'temporalmente bloqueadas'; que, a partir de cierto día, no podrá usar su cuenta bancaria por algún tipo de actualización; que no puede usar la cuenta por la puesta en marcha de algún nuevo tipo de sistema de seguridad o recientemente; alertando de un 'cargo no autorizado' en su tarjeta; o, en el caso de hacerse pasar por estamentos públicos, suelen usar la argucia de trasladar al receptor que tiene derecho a cierta devolución de impuestos o ayudas económicas.

En caso de usurpar la identidad de grandes superficies o cadenas de distribución, alegan que las tarjetas de compra a plazos o financiación han quedado repentinamente suspendidas o bloqueadas.

Siempre incluyen un "link" que derivará a una página web falsificada

En todos los casos el texto ofrece "solucionar" el problema ficticio clickando en un enlace tipo “link”, una línea subrayada y en azul en el mismo texto en el que, con tan solo pulsar con el ratón o en ella en la pantalla táctil del móvil, nos redirige automáticamente a una página web. "Esta página de Internet a la que nos envíe será siempre una web falsa, si bien aparecerán los logos de la empresa, se tratará siempre de una estafa porque los delincuentes estarán usurpando la identidad corporativa de estas empresas de prestigio tan solo con el fin de engañar a los usuarios", alertan desde la Policía.

Una vez en estos dominios web falsos, los delincuentes establecerán una serie de preguntas cuyo único fin es lograr que el usuario acabe facilitando datos personales y secretos con los que inmediatamente poder saquear sus cuentas bancarias. En concreto estos datos serán: número de cuenta bancaria, nombre, apellidos y DNI, claves de entrada a la banca on-line (usuario y contraseña), numeración, fecha de caducidad y código de seguridad CVV de las tarjetas de crédito o débito.

Por ello, recomiendan conocer las páginas web legítimas, reconocidas y oficiales de su entidad bancaria. Los ciudadanos se pueden fijar y comprobar el dominio de la página web en donde entran, situado en la barra superior del buscador web, y comprobar si se ajusta a la oficial o se trata de otro dominio, con iniciaciones o terminaciones indebidas o fuera de lugar.

Desde la Policía Nacional se recuerda que estos datos nunca y bajo ningún concepto deben ser facilitados por empresas o particulares a través de ningún medio, ya sea telefónico, telemático o vía Internet, tenga en cuenta que ninguna entidad bancaria, empresa publica o privada o administración local, autonómica o central le solicitarán nunca esta información, ya que estos datos son estrictamente confidenciales de carácter personal e intransferible.

Nueva estafa ha sido detectada recientemente a través de las aplicaciones móviles de mensajería instantánea

En este segundo caso los delincuentes envían de forma masiva mensajes a través de las aplicaciones móviles de mensajería instantánea tipo WhatsApp o Telegram, en el texto alegan ser un familiar al que hace mucho tiempo que no ven y que reside en el extranjero como excusa para iniciar una conversación en la que puedan conseguir datos personales de la víctima. Este tipo de mensajes llegan desde teléfonos con prefijos de otros países, en la mayoría de los casos diferentes de los que alegan estar residiendo.

Desde Policía Nacional se recomienda no contestar nunca a este tipo de comunicaciones, eliminar el mensaje y bloquear a ese comunicante en la misma aplicación.

Esta campaña se ajusta a las acciones establecidas por el Plan Nacional contra la Ciberdelincuencia de la DGP, y ha sido diseñada e impulsada por la Unidad de Participación Ciudadana de la Brigada de Seguridad Ciudadana junto con la Unidad de Delitos Especializados y Violentos UDEV de la Brigada de Policía Judicial, de la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez.