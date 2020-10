Positivo un trabajador del albergue municipal

Un trabajador del albergue municipal ha dado positivo en Covid-19, según ha confirmado un compañero a Diario de Jerez. Además, otro empleado se encuentra actualmente en cuarenta a la espera de que se le realice una prueba.

Según explica Pepe García, celador de las instalaciones, a ninguno de los cinco celadores del albergue se le ha sometido a una prueba PCR tras lo ocurrido ni durante el resto de la pandemia. Algo que, además, confirma otro de los empleados. Estas declaraciones contrastan con las iniciales del gobierno local asegurando en un comunicado que sí se les han realizado.

"No, lo único que hicieron fue los test rápidos de pinchar en el dedo, pero no PCR a pesar de que trabajamos en el mismo sitio y usamos todos el libro de registro", asegura García. Mientras que su compañero asegura que "de hecho, el empleado que trabajó con el caso positivo está en cuarentena pero no le hacen la prueba hasta dentro de unos días".

Con posterioridad, eso sí, desde el albergue han reconocido que se trataba de un error y que las pruebas realizadas a los trabajadores fueron test rápidos y no pruebas PCR.

García muestra también su preocupación ante el aforo del albergue. "Está ahora mismo al completo, con 45 personas, que entran y salen continuamente. La única vez que se les ha hecho prueba fue cuando fueron al Hogar San Juan", recuerda. "No entiendo tampoco que esto esté al completo cuando en otras ciudades no se permite una ocupación mayor del 50% por el Covid", añade.

Además, avanza que cuando lleguen las bajas temperaturas puede ser peor. "Antes con la llegada del frío se ponía en marcha un programa para acoger a más personas pero ahora ¿qué se va a hacer?", se pregunta. De hecho, cada noche "hay personas que se quedan en la calle y me da pena, pero es que no hay sitio para más".