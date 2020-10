El Teatro Villamarta ha sido este viernes, Día del Patrón, el escenario de los Premios Ciudad de Jerez, un acto en el que se han extremado las medidas de seguridad para celebrar la solidaridad y la entrega de los jerezanos en esta pandemia por el Covid-19. Esta edición ha sido un reconocimiento a los profesionales de la sanidad de Jerez y a personas de diferentes ámbitos que, de manera solidaria, han ayudado para tratar de paliar las necesidades en los meses intensos de confinamiento.

El acto comenzó con un homenaje a las personas que han perdido la vida en esta pandemia, con el violín de Cecile Colette Babiaud, profesora del Conservatorio Joaquín Villatoro, y la ofrenda de flores por parte de la alcaldesa, Mamen Sánchez, y del vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Este año se ha concedido el Premio Especial Ciudad de Jerez a los profesionales sanitarios. La doctora Pilar Rodríguez Martínez ha puesto voz al colectivo en la gala, pero no ha estado sola. Estuvo acompañada en el escenario de sus compañeros Eva Escuer (enfermera rastreadora), Ángel Estella (doctor en la UCI del hospital de Jerez), Eva Lozano (doctora de Medicina Interna del hospital), Ana del Río Lechuga (cardióloga del hospital), Ana Benítez (doctora en Atención Primaria en la zona rural), Mª Ángeles Arjones (enfermera), Ceferino Alconchel (celador de Urgencias del hospital), Caridad Román (auxiliar de Clínica) y Carmen Mateos, limpiadora del hospital que subió en nombre de Josefa Moyano.

El Covid-19 "nos ha puesto a prueba como sociedad, permitiendo que ante el miedo y la incertidumbre generados, surgieran personas que de forma voluntaria y altruista dieron un paso al frente", ha subrayado la doctora Rodríguez Martínez. La sanitaria destacó el buen hacer de cada uno de sus compañeros y sus departamentos, así como de otros profesionales que han desempeñado su trabajo en ambulancias, emergencias extrahospitalarias, equipos de cuidados críticos... "El tiempo pasará y nadie recordará nuestros nombres, pero sí el esfuerzo que hicimos por conseguir salir adelante", subrayó Rodríguez Martínez.

La doctora -que fue la única en dar un discurso en la gala- no olvidó a sus compañeros que en el desempeño de su trabajo "se contagiaron y sobre todo, a los que perdieron su vida", y destacó el importante papel que ha tenido el Servicio de Epidemiología. Rodríguez Martínez pidió a la población "dar ejemplo" respetando las medidas de prevención, puesto que "luchar contra esta pandemia es una labor conjunta".

El resto de Premios Ciudad de Jerez se han unificado bajo el epígrafe 'Solidaridad en la Pandemia' y reconocen el espíritu solidario y la generosidad de la ciudadanía jerezana, demostrada durante el estado de alarma. El Ayuntamiento pone en valor que estos galardones destacan el gran valor y potencial de los voluntarios que, de forma anónima y particular, se han volcado de manera altruista hacia todas aquellas personas de mayor vulnerabilidad.

En nombre de todas las personas que dieron el paso hacia adelante por los demás, han recogido este viernes el Premio Ciudad de Jerez y diplomas: Manuel García Santos, Isabel Moreno (en nombre de Teresa Benítez), Beli Garrucho, Abraham Soto, Sofía Morales, Guillermo de la Calle, Antonio Conde, Herminia Álvarez Trujillo, Alberto Lucero Garófano, Beatriz Aranda Galán, Pedro Espada Lobato y Alejandro Gutiérrez Verde.

El vicepresidente primero del Congreso de los Diputados declaró que "vivimos tiempos complejos, tiempos para los que necesitamos respuestas. Lo que sabemos es que esas respuestas no serán las óptimas si no respetamos dos reglas. La primera, seguir construyendo el pasado y la segunda, grabándonos a fuego que sin puentes no cruzaremos los precipicios".

La alcaldesa cerró el acto subrayando que "es muy probable que quienes con perspectiva puedan juzgar lo que estamos viviendo aprecien una profunda transformación de nuestra sociedad y fijen, en esta década que iniciamos el punto de inflexión, hacia un mundo radicalmente diferente". "La aparición de este virus y su propagación global ha hecho saltar las costuras de nuestra realidad y nos ha enfrentado al espejo de nuestra propia vulnerabilidad", declaró Sánchez.

La regidora reconoció que esta pandemia "también nos ha dejado algo positivo. En primer lugar y quiero resaltarlo, el lado responsable de la gran mayoría de jerezanos y jerezanas con el cumplimiento de las normas establecidas. Aunque a algunos haya que seguir recordándoselo... y en segundo lugar, se ha puesto en evidencia la profesionalidad y la entrega al cien por cien de los profesionales de distintos ámbitos que han estado y están en la primera línea en la lucha contra la pandemia".

La alcaldesa tuvo palabras de agradecimiento a los colectivos representados en estos premios, y además, hizo extensible el aplauso al personal del Ayuntamiento, cuerpos de Seguridad, farmacéuticos, asociaciones, autónomos... "a todos los que han mantenido su actividad durante los meses más duros de la pandemia". "Me siento muy orgullosa de esa ola de gran ola de solidaridad, entrega, generosidad y trabajo en equipo que se ha generado en Jerez, para responder a la crisis que estamos viviendo. Hoy, esa ola inunda de dignidad y grandeza este Teatro Villamarta", puso en valor Sánchez.