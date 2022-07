Presentado el II Pregón Jacobeo en Jerez

La Asociación Jacobea de Jerez de la Frontera 'Sharish' ha presentado este jueves, en el Auditorio San Juan Pablo II, el II Pregón Jacobeo en Jerez y su cartel. Una cita que se celebrará el próximo 24 de julio, a las 12,30 horas, en la iglesia de Santiago. Será pronunciado por Jesús Rodríguez Arias y será presentado por Ángel Revaliente Domínguez. En dicho pregón intervendrá la Orquesta y Joven Camerata 'Maestro Álvarez Beigbeder', con la dirección de José Colomé.

A dicha rueda de prensa, junto al pregonero y su presentador, asistieron MagdalenaGarrido, como presidenta de la Joven Camerata y Orquesta 'Maestro Álvarez Beigbeder, así como el presidente de la asociación organizadora, Carlos José Perdigones Gómez.

El pregón jacobeo nace el pasado año, primero de los dos Años Santos Jacobeos, que estamos celebrando y que, a causa de la pandemia por la Covid 19, el Santo Pontífice Francisco tuvo a bien ampliar su edición a este segundo año. "La iniciativa parte con el objetivo de dar a conocer cuanto de mucho encierra y descubre el Camino de Santiago a cuantos transitan las múltiples sendas por toda España y que conducen hasta el Sepulcro del Apóstol Santiago en la Catedral de Santiago de Compostela, mediante voces peregrinas que ayuden a quienes no le conocen a descubrirlo. Una cosa que tuvimos clara es que no queríamos que este pregón se convirtiera en ninguna monotonía y por ello se planteó que el mismo tan solo se celebrara cuando las fechas del calendario marcaran un nuevo Año Santo Jacobeo, es por ello que tras este II Pregón Jacobeo en Jerez, el próximo no se celebre hasta el año 2026", explicó Perdigones.

El cartel anunciador del presente año es una cesión de una obra del reconocido mundialmente como “pintor del camino” Mariano de Souza, "con quien tenemos comprometida cuando bien se pueda, una exposición en nuestra ciudad de obras tanto de su archivo personal, como de colecciones privadas".

Al siguiente día, 25 de julio, a las 20,00 horas, se descubrirá e inaugurará el primer hito oficial en el Camino Ceretano por la Vía Augusta que promociona esta asociación, en la fachada principal de la Iglesia de Santiago. Hay que recordar que este hito iba a ser inaugurado y bendecido por el desaparecido Cardenal Amigo Vallejo el pasado año, pero que por una rotura del mismo en su traslado, hubo que posponerse hasta el presente año.