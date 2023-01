Profesores europeos del proyecto Erasmus+ visitan el colegio La Salle Sagrado Corazón de Jesús

El pasado Lunes día 9 de enero de 2023, comenzó el encuentro 'Another environment in digital world' del proyecto Erasmus+ en el colegio La Salle Sagrado Corazón de Jesús de Jerez de la Frontera.

Profesores de diferentes países de la Unión Europea, así como Italia, Turquía, Polonia, Macedonia del Norte y Rumania, han participado en este proyecto donde el arte digital era el tema central.

Esta experiencia comenzó con la acogida por parte de un grupo de alumnos de 1º de bachillerato y presentaciones de los colegios y asociaciones participantes, seguido de las diferentes visitas que ellos mismos han desarrollado.

Éstas tuvieron lugar en distintos puntos de interés en Jerez destacando la visita a la bodega Real Tesoro, además de Cádiz y Sevilla, con sus respectivas catedrales y centros históricos.

Por otra parte, también se realizaron varias actividades coordinadas por alumnos y ex-alumnos del centro, y que estaban relacionadas con el tema que reúne a estos docentes. Se atendieron presentaciones de diversas aplicaciones con el propósito de introducirlas en el ámbito educativo, resultando en una buena acogida.

En definitiva, se ha puesto en valor el intercambio de culturas y riquezas, el uso de la lengua inglesa como lenguaje intermedio e internacional y la experiencia de grupo, quedando una buena sensación entre todas las personas que participaron.