Protesta de las peluquerías en Jerez pidiendo la recuperación del IVA al 10%

En el marco de las acciones reivindicativas que el sector de la imagen personal está realizando para la recuperación del IVA reducido, casi un centenar de profesionales de la peluquería y estética de Jerez se han concentrado esta mañana durante una hora en la plaza del Arenal, movilización a nivel nacional que se ha seguido en más de 77 ciudades. Guardando la distancia de seguridad y vestidos de negro, color que caracteriza a la peluquería y porque "estamos heridos de muerte y asfixiados a más no poder".

Esta protesta está organizada conjuntamente por la plataforma 'Creer en nosotros' y la Plataforma de Peluqueros Unidos de España, que cuenta con el apoyo de ANEIP (Asociación Nacional de Empresas de Imagen Personal) y el conjunto de asociaciones integradas en alianza por la bajada del IVA del 21 al 10%. Son más de 100 asociaciones, colectivos, plataformas, marcas y proveedores y clubes profesionales del sector de la imagen personal los que apoyan estas concentraciones, representando a más de 10.000 peluquerías y salones de estética de todo el territorio español.

Isabel González, una de las vocales en Jerez de la plataforma, explicaba que "estamos reivindicando el sector de la peluquería, todos los compañeros de Jerez porque no han podido venir de otras localidades por el cierre perimetral. No somos todos los que éramos pero aquí estamos, pese al día lluvioso, intentando luchar. Reivindicamos la bajada del IVA como sector esencial que nos consideran, tenemos un 21% de presión fiscal y no podemos soportarlo más".

Un ejemplo es que "se cerraron cerca de 10.000 peluquerías en 2020 a nivel nacional; nuestra plataforma habla siempre a nivel nacional", y a nivel local "la semana pasada me enteré de tres que tuvieron que cerrar aquí en Jerez". "La cosa está complicada porque lo llevamos arrastrando desde 2012, no es que sea producto de la pandemia; evidentemente la pandemia lo ha agravado pero es desde 2012, cuando nos subieron tanto el IVA", explica Isabel González.

Tampoco ayuda el aumento de casos de coronavirus ni el cierre perimetral ni los horarios de cierre: "Entiendo que como en otras comunidades nos van a dejar abiertos, somos sector esencial. Que tengamos trabajo o no, no lo sé porque si la gente empieza a entrar en estado de pánico... Lo que intentamos transmitir es que las peluquerías son seguras, no ha habido prácticamente contagios y pueden venir tranquilamente a las peluquerías si nos dejan abiertos, que ojalá nos dejen, y lo seguiremos haciendo igual de bien que hasta ahora".

De continuar el IVA al 21%, el panorama es complicado: "La mitad de las peluquerías a nivel nacional no va a resistir más de seis meses". La solución pasa por el Gobierno, pero el sector tiene la sensación que entre unos partidos políticos y otros les están mareando: "Es que nos marean: en 2017 se presentó una proposición no de ley y fue el PSOE el que nos apoyaba y ahora que está en el Gobierno tanto Unidas Podemos como el PSOE dicen que no, que no nos reducen el IVA. Creo que están jugando a si tú dices una cosa, yo digo otra, y si tú dices otra yo digo una, y al final los que estamos pagando el pato somos todos nosotros", explica González.

Así, el sector lamenta ese afán recaudatorio "a costa nuestra. Y no se dan cuenta de que como los salones tengamos que cerrar, van a dejar de recibir un montón de dinero y aparte van a tener que gastar, somos 150.000 trabajadores en España de este sector, y un 85% somos mujeres. Ellos sabrán si nos ayudan o no, por la cuenta que les trae creo que les interesaría ayudarnos".

Y es que el panorama para 2021 no pinta bien: "Fatal, complicado. Ya de por sí venimos arrastrando un año en el que no hemos tenido eventos y el futuro que nos espera es que prácticamente no hay Semana Santa, Feria no hay, sabemos de novias que han pasado su boda a 2022, a lo mejor hay algo de comuniones pero en petit comité y arreglamos a la niña pero como vamos a alquilar algo para ir los cuatro de la familia no me voy a arreglar a la peluquería. El año que nos espera creo que va a ser peor que 2020", teme González.