El Gobierno andaluz insiste en que el Circuito de Jerez sigue estando bien posicionado para albergar alguna prueba del mundial de Fórmula 1 del año próximo a pesar de que no ha sido incluida en el calendario publicado recientemente por la Federación Internacional de Automovilismo.

Durante una comparecencia realizada este viernes en Jerez, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, aseguró que el trazado continúa estando “en la primera línea de reserva” para ocupar un lugar en el caso de que alguna de las citas anunciadas se acabe cayendo.

Según el calendario conocido a finales del pasado mes, la única prueba que se celebrará en España será, como viene siendo habitual desde hace más de dos décadas, la prevista en el circuito catalán de Montmeló. Ahora bien, la aspiración de Jerez, según las palabras apuntadas por el vicepresidente autonómico, es la ocupar el puesto de algún Gran Premio que se caiga.

Marín dijo al respecto: “Estamos en primera línea de reserva para esa competición en el circuito y estamos esperando lo que decidan los organizadores”. Asimismo, apuntó que sigue siendo una “aspiración” la de poder albergar una prueba de estas características -la última vez fue en 1997.

Negociaciones sobre el Gran Premio de Motociclismo a partir de 2022

En cuanto al mantenimiento del Gran Premio de España de Motociclismo, el vicepresidente de la Junta recordó que aún hay un contrato vigente con Dorna, la empresa que explota los derechos del mundial de las dos ruedas, que termina el año próximo. En el calendario provisional se ha establecido que la prueba jerezana se dispute el próximo año.

Ahora bien, sigue siendo una incógnita qué pasará a partir de 2022. Desde el pasado año, Dorna está comentando que pretende que haya una rotación entre los trazados españoles, una decisión que provocaría que Jerez no albergara esta competición todos los años, tal y como ha venido celebrando desde 1987.

Ante esto, Marín señaló que seguirá intentando hacer un esfuerzo para que Jerez se mantenga como circuito permanente, de ahí que apelara al esfuerzo realizado este año para albergar dos grandes premios en fines de semana consecutivo. “Ahí estuvimos cuando se nos pidió un esfuerzo extraordinario y eso tiene que servir para que las conversaciones sean más fáciles”, indicó.

En esta misma línea se expresó la alcaldesa, Mamen Sánchez, quien dijo, no obstante, que la decisión final no depende en exclusiva de Dorna sino también de “otros actores” económicos y comerciales que están apostando por el mundial para "vender motos en otros países que ahora mismo no tienen mercado”. Acto seguido, comentó: “Las dos administraciones [Junta y Ayuntamiento] vamos a ir a por todas; la afición de Jerez se lo merece”.