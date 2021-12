Onda Jerez volverá a tener publicidad comercial

La publicidad comercial volverá a Onda Jerez en los próximos meses. Si no hay contratiempos, este jueves el pleno municipal dará vía libre a una propuesta para que el Ayuntamiento pueda comercializar espacios publicitarios en la radiotelevisión pública.

Desde que este servicio fuera absorbido por el Ayuntamiento tras la disolución de la desaparecida empresa municipal Jecomusa (Jerez Comunicación Municipal SA), la radiotelevisión municipal no podía contratar publicidad ya que este tipo de acuerdos no puede realizarlos una administración local. En un principio, se planteó la externalización de este servicio, pero debido al alto importe pedido por el Ayuntamiento (unos 2,2 millones de euros), no hubo ningún interesado en hacerse cargo de la gestión, de ahí que el concurso correspondiente quedara desierto.

Cuatro años después, el gobierno presenta una ‘fórmula’ para recuperar la publicidad comercial a Onda Jerez Radio y Televisión. Para ello utilizará la figura del precio público, el mismo tipo de contraprestación que se ha de abonar por el uso de cualquier tipo de instalación pública. Para ello, al pleno que se celebra este jueves se planteará una tabla de precios sobre el coste de cada cuña publicitaria según la hora y el día en el que serán emitidas.

La propuesta incluye que los anuncios de colectivos, instituciones u organizaciones humanitarias o benéficas legalmente reconocidas tendrán un descuento del 100% de las tarifas siempre y cuando la acción que se pretenda ofrecer no conlleve ánimo de lucro.

Tal y como recogen los informes municipales que se han incluido en la propuesta, la radiotelevisión anual tuvo un coste en 2020 de unos 2,4 millones de euros aproximadamente. No obstante, este gasto se ha reducido en los dos últimos años pues en 2018 el importe rondó los 2,9 millones.

Una vez cuente con el visto bueno del pleno, los precios públicos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para que pueda entrar en vigor.

Modificación del PGOU para ampliar Bodegas Williams

Por otro lado, en la sesión de este jueves también se procederá a la aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá la futura ampliación de las Bodegas Williams & Humbert.

La propuesta de modificación del PGOU aprobada afecta al sector Rancho de Raho. Este es un paraje situado a espaldas de las Bodegas Williams & Humbert y de González Byass a pie de la antigua N-IV, en la zona sur de la ciudad. Con una superficie de 246.797 metros cuadrados, son unos suelos que desde el PGOU de 1984 ya estaban contemplados para la ampliación de estos complejos bodegueros.

La propuesta supone dividir en dos partes estos suelos declarando como no urbanizable la franja clasificada como inundable ya que por él discurre el arroyo de La Loba. El resto de los suelos, mientras tanto, se cataloga como urbano consolidado para el desarrollo de actividades productivas, un cambio que permitirá desbloquear su urbanización.