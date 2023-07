Quejas por la movida nocturna en el Parque Lola Flores de Jerez.

Vecinos del entorno del parque Lola Flores han mostrado su desesperación por la situación que llevan ya viviendo demasiado tiempo. Tal como relatan, grupos de jóvenes suelen quedarse en los bancos del parque hasta altas horas de la madruga "todos los días de la semana, no sólo los fines de semana".

Las quejas de los vecinos afectados no han servido hasta el momento para nada. De hecho, algunos jóvenes han tomado represalias en anteriores ocasiones: "No queremos bajar y decirles nada porque otros años cuando los vecinos se lo han dicho, después les han partido los espejos retrovisores del coche o le han tirado huevos a las ventanas". Tampoco sirve de nada "mandarlos a callar por la ventana, ya que se ríen de ti y se ponen a armar más jaleo aún".

A pesar de que han llamado en más de una ocasión a la Policía, "lo cierto es que no aparecen, nos dicen que mandarán a una patrulla cuando esté disponible y nunca vienen. Y, si alguna vez aparecen, los jóvenes se callan un momento y después siguen. He llamado muchas noches pero es para nada, las reuniones de jóvenes se siguen produciendo a diario".

Así, "pasan las horas y las horas y es imposible dormir. Llegan sobre las diez o las once de la noche y pueden estar hasta la una o hasta las cinco de la mañana, según les apetezca ese día", lamenta un residente de la zona de Lola Flores.

Según apuntan algunos afectados pueden juntarse en los bancos del parque grupos desde cinco personas a veinte. "Se ponen a charlar a toda voz, tocan las palmas, cantan o hacen botellón, según les coja ese día... es horrible para los que tenemos que levantarnos temprano al día siguiente", explica una de las personas que vive en la zona.

Además, temen que esta situación se prolongue en el tiempo durante varios meses: "Son chavales de unos 16 o 17 años hasta veintipocos que empezaron a venir a medidos junio y lo que nos da miedo es que sigan aquí hasta que empiecen las clases otra vez porque han cogido el parque como sitio de reunión diario".

Los vecinos de este parque, ubicado entre la avenida de Lola Flores y las calles Andorra y Camarón de la Isla en la zona de Chapín, insisten en que "es imposible dormir" con esta situación. Están desesperados y cada mañana "cuando nos encontramos en las escaleras es nuestro tema de conversación".

Ante este panorama, muchos han optado por la única solución que está en sus manos: "Al final hemos optado por cerrarlo todo y morirnos de calor o estar durmiendo con el ventilador o con el aire acondicionado toda la noche". "Todos los vecinos estamos igual porque lo hemos hablado y nadie baja a decir nada ya porque a veces son como 20 personas y, si les mandas a callar, siguen o empeoran, incluso".

"No es justo que tenga que cerrar todo y gastarnos el dinero en poner ventiladores o el aire porque no podamos abrir las ventanas. No hay necesidad de que me gaste un dineral por culpa de estas personas dando la lata a diario", critica una vecina.

Tras conocer lo que está sucediendo a través de redes sociales, desde la asociación de vecinos Chapín Norte han señalado que están haciendo las gestiones oportunas para que se tomen cartas en el asunto desde el área de Seguridad del Ayuntamiento de Jerez.