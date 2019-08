Quejas por la supresión del agua de riego a las fincas de colonos

El delegado de Medio Rural, Jesús Alba, ha mantenido una reunión con los alcaldes de las Entidades Locales Autónomas (ELA) de El Torno y San Isidro del Guadalete, la delegada de la barriada rural de Majarromaque, responsables de la Comunidad de Regantes y la organización COAG para abordar “la problemática existente en relación con la suspensión del suministro de agua de riego a las fincas de colonos situadas en suelo urbano”.

Durante la reunión, en la que estuvieron presentes vecinos afectados y técnicos municipales, la Comunidad de Regantes del Guadalcacín dio a conocer la Resolución de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. En dicho documento se establece como zona de uso agrario aproximadamente 12.800 hectáreas, todo ello, “después de determinadas permutas, concesiones y ampliaciones de la superficie consignada para el riego, en concreto una ampliación de 777,29 hectáreas”. Tal y como se ha explicado durante el encuentro, “esta ampliación se lleva a cabo con la amortización o compensación de las parcelas declaradas urbanas o urbanizables por el planeamiento urbanístico que son excluidas del uso agrario”.

En este sentido, y como ha detallado el delegado municipal, determinados poblados de colonización (hoy ELA como El Torno, San Isidro del Guadalete y Nueva Jarilla; y barriadas rurales como Majarromaque) cuentan en sus ‘fincas de colono’ con una red de acequias y canales de riego diseñados y construidos por el extinto Instituto de Colonización y unos derechos de riego adquiridos desde hace unos 70 años, “que ahora desaparecen de la noche a la mañana y pasan a ser excluidos de la zona de regable del Guadalcacín”.

Preocupación vecinal por la situación

Durante la reunión, los vecinos presentes han expresado su preocupación ante “la posibilidad de perder un derecho adquirido desde hace más de siete décadas, que no supone ni ocho hectáreas sobre el total de la superficie destinada a riego y que pueden dejar los huertos de unas 200 fincas de colonos (con una superficie media de 500 o 600 metros cuadrados) sin agua de riego para el cultivo de productos destinados al autoconsumo, y máxime cuando la inclusión, o no, de la superficie no afecta, en absoluto, al volumen máximo anual de metros cúbicos asignados o demanda bruta para la zona regable del Guadalcacín”.

En relación a esta cuestión, los vecinos han puesto de manifiesto que las llamadas fincas de colonos de las referidas poblaciones cuentan con parcela destinada a vivienda y un huerto anexo que, en un alto porcentaje, viene siendo destinado a un uso exclusivamente agrario, con independencia de su clasificación urbanística. Con esta resolución, y a entender de los vecinos, “se eliminarían de un plumazo las singularidades de estos poblados de colonización, a los que el Instituto de Colonización dotó de un sistema de riego y concedió unos derechos de riego para los huertos anexos a nuestras viviendas”.

Ante esta situación, Jesús Alba ha atendido sus explicaciones y les ha trasladado “su comprensión y su total apoyo en la búsqueda de un solución”. “Desde el Ayuntamiento se llevarán a cabo cuantas acciones sean posibles y necesarias con el fin de tratar de dar una solución a esta justa demanda”, ha dicho. Por último, se ha acordado solicitar una reunión urgente con el Director General de Planificación y Recursos Hídricos de la Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.