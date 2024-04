Queman tres coches y una furgoneta en la puerta de la casa de una familia en Jerez

"Nos han arruinado la vida". Una familia residente en la jerezana Cañada del Carrillo ha denunciado la quema de sus tres coches y una furgoneta para el transporte de caballos. Los hechos ocurrieron en la mañana de este miércoles, cuando los afectados escucharon una explosión, que los perros empezaron a ladrar, y salieron alertados de su casa a ver qué sucedía. "Veo fuego en los coches. Empecé a llamar a mi familia, pero ya los vehículos estaban ardiendo. La furgoneta no lo estaba aún, pero la ventanilla estaba rota y con fuego dentro ya. Todo se ha perdido, todo quemado. Al poco llegaron Policía y Bomberos pero el daño ya estaba hecho", comenta una de las víctimas.

Añade que tienen una imagen (en poder ya de las autoridades, aunque no es del todo clara) de dos personas que en ese momento pasaban por allí, en una moto de cross, "de las que la Policía sospecha que habrían podido incendiar otros coches, así como contenedores. Me dicen que cuando estos personajes tratan de robar y no encuentran nada, prenden fuego al vehículo. Parece que aquí todo el mundo les tiene miedo a estas personas y no sé por qué. Hay que cogerlos y que paguen lo que están haciendo porque están destrozando la vida a mucha gente".

La familia reside en esta finca desde hace siete años, donde además tienen caballos, ya que la hija es jinete profesional de doma clásica. "Nos han arruinado totalmente la vida entera. Se ha quemado todo el material para montar, valorado en miles de euros; mis hijos no puede ir a trabajar porque no tienen coche y vivimos en el campo. A ver ahora qué hacemos. Mi hija tiene que competir y no tenemos nada, sólo la montura. Nos han arruinado".