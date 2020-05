Reapertura de grandes superficies y centros comerciales en Jerez

Jerez entrará este lunes 25 en la fase 2 de la desescalada, al igual que el resto de la provincia y gran parte de Andalucía. La desaparición de las franjas horarias para la realización de actividades al aire libre es una de las principales novedades que trae la fase 2. Los niños podrán salir acompañados por dos adultos que convivan en el mismo domicilio. Además, se puede circular Jerez respetando las medidas de seguridad e higiene y la distancia mínima de seguridad, en grupos de un máximo de 15 personas. Este límite no se aplicará entre convivientes.

La única excepción a la desaparición de los horarios será la franja de 10 a 12 horas y de 19 a 20 horas. Este periodo será reservado exclusivamente para los mayores de 70 años y personas más vulnerables ante la Covid-19.

La fase 2 también permitirá en Jerez la apertura reabrir al público los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, siempre que no se supere un 40% de su aforo. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería mantienen la limitación al 50% de las mesas, con una ocupación máxima de 10 personas. No pueden abrir las discotecas y bares de ocio nocturno, por el momento. El consumo dentro del local podrá realizarse únicamente sentado en mesa, o agrupaciones de mesas, y preferentemente mediante reserva previa.Se espera que esta medida anime a abrir sus puertas a más hosteleros de la ciudad que hasta ahora no lo han hecho.

Centros y parques comerciales de Jerez pueden reabrir al público siempre que se respeten las medidas de aforo y se garantice que los clientes puedan transitar por las zonas comunes (pero no permanecer en ellas). Además, deben cumplirse normas específicas: El aforo se limita al 30% de sus zonas comunes y al 40% en cada uno de los establecimientos comerciales. No se pueden utilizar las zonas recreativas como zonas infantiles, ludotecas o áreas de descanso, debiendo permanecer cerradas. Luz Shopping ya ha anunciado su reapertura para hoy lunes. Asimismo, superficies como Hipercor, Ikea o Leroy Merlín abrirán por completo su espacio. Hay que recordar que hasta ahora sólo podían abrir aquellos comercios con menos de 400 metros o, los de mayor tamaño sólo podían dejar abierto al público 400 metros.

Los deportistas no federados podrán volver a entrenar y aumentarán el número de instalaciones deportivas que abran sus puertas, siempre para la práctica de deportes en los que no exista contacto o el riesgo de contagio sea bajo. Las piscinas recreativas se podrán abrir al público con cita previa, un aforo máximo del 30% o el que permita cumplir con la distancia de seguridad. Se organizarán además horarios por turnos. La limpieza debe llevarse a cabo al menos tres veces al día y no se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de las fuentes de agua. En Jerez, el Club Nazaret ya ha anunciado su reapertura desde hoy, cumpliendo con las limitaciones de seguridad. Además, comenzarán a funcionar instalaciones deportivas como Activa Club o los clubes de padel y tenis de la ciudad.

Con respecto a la movilidad territorial, por cualquier medio de transporte, los jerezanos contarán con las mismas limitaciones que en la fase 1: sólo podrán desplazarse dentro de la provincia de residencia.