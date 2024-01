El Rey Baltasar de Jerez lanza chicharrones y picos durante la cabalgata

Ha leído bien. Una lluvia de chicharrones y picos cayó al paso del Rey Baltasar de Jerez, Luis Lara, por el bar La Moderna. Cuando la cabalgata ya estaba a pocos metros del Belén Monumental de la Alameda Cristina, Luis Lara se levantó de su trono y comenzó a tirar bolsas individuales con chicharrones y picos, sorprendiendo a todos los presentes.

"Fue una idea de mi compadre Alfonso, de La Moderna. Cuando me lo propuso me pareció una cosa maravillosa, una iniciativa muy divertida y además fue todo un éxito", declara Luis Lara, quien habla de La Moderna como "mi segunda casa". "No dudé ni un instante a la idea de Alfonso porque además los chicharrones de La Moderna están de escándalo. Los que estaban allí con su cervecita seguro que lo disfrutaron", añade entre risas el cómico jerezano.