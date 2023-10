Los Reyes Magos de Jerez inician su largo camino a Oriente

Como casi todos los años, el primer encuentro de sus Majestades los Reyes Magos de Jerez se origina en Diario de Jerez. Hasta sus instalaciones se desplazaron en la jornada de este viernes Fernando Calderón, Ana María Orellana y Luis Lara, las personas que en 2024 encarnarán a Melchor, Gaspar y Baltasar.

La ilusión se palpa en sus caras, pese a que, como reconocía Luis Lara “aún no me he hecho la idea”, algo parecido a lo expresado por Fernando Calderón, quien afirmó estar todavía “en una nube”. “Me han llamado Reyes de los años ochenta, de los noventa, y todos coinciden en que será una experiencia inolvidable”, recordó Ana María Orellana.

Conscientes de que les queda un largo camino por recorrer, Luis Lara apuntó, con su gracia innata, que “yo ya he puesto a los pajes a trabajar”, señaló entre risas. “Lo importante es que ningún niño se quede sin regalos”, prosiguió Ana María.

Fernando Calderón, que admitió incluso que “ya tengo hecho mi séquito”, dio muestras de su excelso conocimiento de la historia, y reconoció que “queremos que este año, que se vuelve al centro, sea un punto de inflexión, por ganas y por ideas, no va a ser”.

A partir de ahora, les quedan unos meses intensos y para ello “ya hemos creado un grupo de whatsapp, tenemos que empezar desde ya”, relataron.

Los emisarios de los Reyes Magos de Oriente, que estuvieron acompañados por el director de Diario de Jerez, Daniel Lamparero, firmaron en el Libro de Honor del periódico jerezano, y posaron por primera vez con sus respectivas coronas. La clásica foto en el balcón del Diario ya forma parte de la historia.