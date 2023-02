Risoterapia, castañuelas y pintura: actividades programadas por el Ayuntamiento de Jerez

El Ayuntamiento de Jerez ofrece una programación de actividades formativas dirigidas a las asociaciones de mujeres, "un abanico de cursos en los que se combina la actividad física, las habilidades artísticas, o propuestas culturales, entre otras".

Este programa de actividades, promovido por la Delegación de Igualdad y Diversidad, tiene en marcha en la actualidad propuestas tan diversas como un Taller de Flecos en A.M La Buena Armonía, Taller de Risoterapia en AM La Esperanza de San José Obrero, Taller de Pintura en la AM Azahar de las Albarizones; Taller de Zumba en AM La Marquesa; Taller de Castañuelas en la AM Las Rosas de Guadalcacín; o el Taller de Movimiento Expresivo en AM Pino Grande y AM Nuevos Aires.

Igualmente, desde el mes de noviembre se están desarrollando los talleres ‘La Importancia de dormir bien’, ‘Conoce las redes sociales’ y ‘Competencias Digitales’ en colaboración con otras delegaciones municipales.

La Delegación de Igualdad y Diversidad ha incluido como novedad este año diferentes rutas guiadas por la ciudad, la próxima de las cuales se celebrará el lunes 21 de febrero bajo el título "Arquitectura Contemporánea’, en colaboración con la Delegación de Patrimonio. Comenzará a las 10 horas en Los Claustros de Santo Domingo. La delegada Ana Hérica Ramos ha visitado esta semana a las mujeres de la AMM La Marquesa que están participando en el taller de Zumba, un espacio de salud y ocio, en el que tejen nuevas redes de convivencia y amistad.