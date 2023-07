Roban por tercera vez en el estanco de la Avenida de la Soleá

Es la tercera vez que roban en el estanco de la Avenida de la Soleá, en la barriada de Icovesa. El suceso se produjo esta madrugada, y los ladrones rompieron cristales y forzaron la persiana metálica para acceder al interior del negocio.

La Policía Científica se ha personado en el local para tomar huellas y recoger todas las pruebas con el fin de esclarecer lo sucedido. Según relata el propietario del estanco a Diario de Jerez, "al parecer han sido varias personas que sobre las cuatro de la madrugada actuaron. No ha sido un robo improvisado porque yo tengo una reja de las antiguas y aquí han venido en condiciones para levantar y romper. Llevaba varios años sin incidentes así, pero mira, se ha repetido y hoy más fuerte".

"Me siento frustrado en todos los aspectos. No sólo por el daño material en sí, sino por todo... ¿qué pasa en esta sociedad? Es verdad que todos los sabemos, pero cuando te toca a ti...", lamenta el empresario, quien en estos momentos aún no ha podido acceder al interior del estanco al seguir trabajando la Policía Científica.