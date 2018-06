Rosa Sauci celebra sus 100 años

Serena, con una risa contagiosa, con voz dulce y una llamativa memoria. Rosa Sauce Sánchez celebró ayer sus 100 años con su familia, en una jornada muy especial para la que ha viajado hasta Jerez un nieto de Suiza. Sopló las velas el pasado jueves, pero fue ayer cuando Rosa recibió el mayor de los regalos. "Tenemos una misa en la Escuela de San José. El regalo más bonito que podía recibir con toda mi familia. Todo el día será una gran fiesta", reconoce la jerezana.

La madre de Rosa falleció a los 39 años por una pulmonía y a 'Rosita' -como la llamaban de pequeña- la crió una abuela. "No sé qué he hecho para vivir tantos años, pero mi abuela murió con un siglo y siete años. Ella me crió y me crió bien. Yo estaba en las Carmelitas delante de San Marcos y mis tíos querían quedarse conmigo, pero mi abuela dijo que no, que me iría con ella", relata.

Se casó el 2 de septiembre de 1945 con Antonio Pérez de Cos (quien falleció el mismo día de 1999) y se muestra agradecida de haber tenido una vida "feliz".

Cuando recibe una llamada a su casa, Rosa contesta: "Sí, al aparato". Le gusta leer y pintar, "no hago obras como Sorolla, pero soy aficionada -ríe-. Y también me gustan las labores, algo que se está perdiendo". "Cuando yo tenía cinco o seis años, mi abuela me sentó y me enseñó el calado, la randa, coser un botón, hacer un ojal... Ahora la mayoría no sabe hacer nada. Eso sí que me llama la atención. La ciudad está mejor pero ahora no hay tanta educación como antes, ni respeto por las personas mayores. Menos mal que mis hijos son buenos padres", declara. Rosa tiene una gran familia: 4 hijos, 15 nietos y 10 biznietos, "y son todos buenos". Conoce bien el periodismo porque su hijo Antonio Pérez Sauci (fallecido en febrero de 2013), conocido periodista, fue durante muchos años subdirector de Diario de Cádiz.

El día de su 100 cumpleaños se levantó a las siete y media, vio la misa de las 10 por la televisión y "me fui al patio a regar mis flores. Después comenzó a sonar el teléfono sin parar y he recibido muchos regalos. Me siento muy bien y recuerdo todo gracias a Dios. Estoy muy contenta de celebrar mis 100 años". Muchas felicidades.