Rubén Pérez Carvajal, positivo por coronavirus

Rubén Pérez Carvajal, concejal del Ayuntamiento de Jerez y delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Protección, Bienestar Animal y Fiestas, ha anunciado a través de las redes sociales que este fin de semana ha dado positivo por Covid-19. Curiosamente, como el propio delegado explica, dio negativo en el test de antígenos pero positivo en la PCR al no quedarse conforme con el primer resultado.

El edil ha señalado que "desde la noche del pasado día 12 presento síntomas compatibles y así lo trasladé la mañana del 13 a Salud Responde, que se puso en contacto conmigo el lunes 18 citándome para un test de antígenos esa misma mañana siguiendo el protocolo. El resultado de ese test fue negativo, aunque me recomendaron que me quedase en casa".

Añade Pérez Carvajal que "como los síntomas me parecieron muy característicos no me quedé conforme con el test de antígenos así que comencé a hacer gestiones para hacerme el PCR de forma privada. Este fin de semana me comunicaron que era positivo".

El concejal finaliza explicando que "desde que presenté síntomas me autoconfiné en casa. Con este relato pretendo explicar que a veces el resultado del test de antígenos deriva en una preocupante falsa seguridad que bien puede dar lugar a una relajación en nuestras conductas que extienda este virus".

El de Rubén Pérez es el segundo positivo por coronavirus que trasciende de un miembro del gobierno local después del de Francisco Camas, tercer teniente de alcaldesa y delegado de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico.