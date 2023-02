Ruptura en el Ayuntamiento de Guadalcacín: Nieves Mendoza se queda en mínoría y no se aprueba el presupuesto 2023

Guadalcacín no tendrá, de momento, presupuesto para este año 2023. En el pleno de la junta vecinal que se ha celebrado este miércoles, los hasta hace unos días vocales socialistas Salvador Ruiz, Antonio Menacho y Antonio Esteve han votado en contra de la propuesta presentada por la alcaldesa, Nieves Mendoza, argumentando, según ha explicado en la sesión Salvador Ruiz “su total desacuerdo con la instalación de un parque en la plaza Artesanía” y con la proyección de una obra para posibilitar el acceso al Teatro a través del antiguo casino, entre otras razones, como la de que no habían tenido tiempo de ver en profundidad la documentación. También se ha sumado a este voto en contra el vocal del PP, Ramón Lirio.

La alcaldesa ha explicado tanto en la sala como con posterioridad al pleno que la documentación ha estado expuesta y custodiada por el secretario interventor y a disposición de la consulta de los vocales exactamente igual que las veces anteriores y que la propuesta que se ha llevado al pleno es “la de esta alcaldesa porque ni dentro del que hasta ahora el grupo al que pertenecían estos ediles ni fuera de él se había realizado ninguna propuesta ni ninguna consideración previa. Por lo tanto, no entendemos votar en contra cuando hasta ahora les parecía correcto y adecuado y han participado de ello y, por otro lado, no han presentado ninguna propuesta alternativa que se hubiese podido estudiar con antelación. No había interés por negociar unos nuevos presupuestos de inicio sino de mostrar una ruptura”.

En el transcurso de la junta vecinal, por otro lado, se ha dado cuenta del paso de estos vocales al grupo de no adscritos y de la incorporación al grupo socialista de la nueva vocal, Lidia Menacho, en sustitución de Francisca Aguilera, que asumirá las competencias de Cultura, Educación e Igualdad.

Jerónimo Osorio, Hijo Adoptivo de Guadalcacín

Asimismo, se ha votado por unanimidad a propuesta de la alcaldesa, Nieves Mendoza, el nombramiento como Hijo Adoptivo de Guadalcacín de Jerónimo Osorio, Jeromín, título que le será entregado a su familia el próximo 28 de febrero, y el renombramiento del pabellón polideportivo en una ceremonia que tendrá lugar próximamente.

Día de Andalucía

Nieves Mendoza ha presentado junto al vocal Salvador Ruiz, que todavía ostenta las competencias de la delegación de Fiestas, las actividades que compondrán el Día de Andalucía el próximo martes, 28 de febrero.

Se trata de un completo programa que comenzará a las 11:00 horas con un desayuno andaluz y finalizará por la tarde en el Teatro, con una actuación de magia y que contará también con rincones de juegos, actuaciones, degustación de platos típicos y de una tarta gigante por gentileza de diversos colectivos, el reconocimiento a vecinos y vecinas ilustres, una demostración de arte floral y la entrega del título de Hijo Adoptivo de a Jerónimo Osorio, entre otras propuestas.

Desde el Ayuntamiento han trasladado el agradecimiento expreso a todas las personas que de manera individual y colectiva colaboran para la realización de toda la programación.