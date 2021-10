Saceco inaugura en Estella su cuarta sede andaluza

Saceco, el Sindicato Andaluz de Celadores Conductores, ha inaugurado una nueva sede en Estella del Marqués, concretamente en la plaza San Miguel. Se trata de la cuarta sede física que el colectivo tiene en Andalucía, tras las de Granada, Sevilla y Jaén. En el caso de Cádiz, Saceco llegó a la provincia en 2018 con menos de una veintena de afiliados y en la actualidad ya son 150.

El acto de apertura realizado esta misma semana ha contado con la presencia de la delegada de Salud, Isabel Paredes, así como con el alcalde de Estella, Ricardo Sánchez, entre otros representantes políticos. Asimismo, estuvo el presidente de Saceco y numerosos afiliados.

El delegado provincial del sindicato y miembro de la junta directiva andaluza, Damián Garrido, explica que el colectivo nació en Granada hace unos ocho años debido a que la categoría de celadores conductores "somos muy pocos en el SAS y no interesamos a los sindicatos grandes". En su caso, "yo empecé hace cuatro o cinco años cuando me afilié. Me ayudaron mucho".

Garrido asegura que Saceco sigue creciendo con nuevos afiliados de manera continua. "Nos distinguimos de los demás sindicatos", añade, señalando como ejemplo que "yo no estoy liberado, ni yo ni ninguno de los delegados sindicales que tenemos en todas las provincias andaluzas, ya que estamos en toda Andalucía".

"Nuestra misión es visitar todos los centros de salud de la provincia, así como asesorar a todos los afiliados. Además, ahora con la sede de en Estella, en un local cedido por su Ayuntamiento, se le va a ofrecer esta información a la ciudadanía de toda la zona rural", destaca el delegado provincial.

El objetivo principal es que los afiliados, así como en general todos los interesados en trabajar en el SAS, tengan "formación y asesoramiento para poder acceder a su bolsa de trabajo". Igualmente, "ayudamos a todo el que quiera acceder a la bolsa del SAS o de cualquier punto de España".

"Tenemos no solo cursos de formación continua sino también grados medios y superiores relacionados con la sanidad", señala Garrido. En este punto, subraya que Saceco trabaja poniéndose como meta "simplicar el acceso a este tipo de información, ya que la bolsa del SAS es muy compleja y hay poca gente que sepa manejarse bien con ella".

"Estamos para ayudar y asesorar cómo es todo el proceso y daremos servicio a toda la zona rural y urbana para que todo el mundo que quiera esté formado para poder acceder a un puesto de trabajo", manifiesta. Por último, señala que el sindicato está abierto a todas las categorías. "Estamos centrados en el personal de gestión y servicios, pero tenemos muchos afiliados que son auxiliares de enfermería", concluye.