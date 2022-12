La Salle Sagrado Corazón de Jesús, ganador de la V Temporada de Junior Esports

Junior Esports, el proyecto educativo y tecnológico en el que participan centros educativos de toda España (entre 14 y 18 años y FP), ha premiado a los ganadores de su V Temporada. Los mejores equipos de la última edición han sido distinguidos por ser campeones en tres juegos: League of Legends, Brawl Stars y Rocket League.

Gracias a la colaboración de las marcas que acompañan a JUNIOR Esports, se han podido repartir hasta 20.000 euros en material informático para las instituciones ganadoras, además de los galardones a los mejores jugadores de la competición. El equipo de JUNIOR Esports se ha trasladado tanto a tierras valencianas como andaluzas para entregar las recompensas a los vencedores de cada uno de los juegos.

Equipos ganadores

El equipo jerezano King Gaming, representante del Colegio La Salle Sagrado Corazón de Jesús, de Jerez, demostró toda su destreza con los automóviles y el balón para coronarse como el mejor combinado en Rocket League. El profesor Javier Troncoso Ramírez, junto con el delegado de pastoral La Salle sector Andalucía y Melilla, Javier García Pérez y la directora Ana Tirado Muñoz, fueron los encargados de acompañar a los alumnos en la competición.

En la provincia de València dos equipos del IES San Vicent Ferrer, de la localidad de Algemesí, han recibido sus premios al lograr el título de campeones en las disciplinas de League of Legends y Brawl Stars. El equipo “Liga de Leyendas” se consagró ganador en el título de Riot Games, mientras que en el juego de Supercell hizo lo propio el combinado “Autoaim For The Win”. Ambos conjuntos fueron guiados por el profesor Abraham Madrid Rodríguez.

Premios

Tanto el IES Sant Vicent Ferrer como el Colegio La Salle Sagrado Corazón de Jesús han mejorado sus instalaciones informáticas gracias a las recompensas obtenidas por sus equipos como campeones de la 5a temporada de JUNIOR Esports. Entre los premios otorgados, se encuentran PCs Gaming de última generación, ordenadores portátiles y ratones gaming para el uso de los estudiantes.

¿Qué es JUNIOR Esports?

Junior Esports es un proyecto que tiene como objetivo fomentar la educación, el aprendizaje y el desarrollo personal de los estudiantes a través del gaming: las competiciones y las múltiples iniciativas sociales buscan incentivar a los estudiantes a hacer un uso responsable y controlado de los videojuegos.

Actualmente en desarrollo de su VI Temporada, el proyecto está basado en un sistema de 16 valores fundamentales. Desde sus inicios, JUNIOR Esports ha contado con la participación de más de 1.700 centros educativos, más de 2.000 docentes y más de 6.000 estudiantes de todo el país.

Junior Esports es posible gracias al apoyo de publishers de primer nivel, como Riot Games; Intel, que aporta a todas las competiciones las últimas tecnologías y la máxima potencia en PC gaming; y VARTA Consumer Batteries, marca líder en fabricación de pilas, baterías y linternas.